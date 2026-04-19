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PortadaEl País

El espejo de Kicillof, las cláusulas del kirchnerismo y la carta de Massa

Los candidatos del peronismo empiezan a probarse el traje y la interna abierta está en el horizonte

El gobernador pretende armar una frente que salte el cerco justicialista. El cristinismo exige hablar de proyectos antes que de postulaciones. Massa busca avanzar por el medio.

Por Sebastián Cazón
Maximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. (Telam)

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