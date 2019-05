Alberto Fernández viajará hoy a Uruguay para mantener un encuentro con el ex presidente José “Pepe” Mujica y recién luego se pondrá en contacto con Sergio Massa para explorar alguna nueva posibilidad de acuerdo. Así lo adelantaban en su entorno, donde también aseguraban que ayer, luego del congreso del Frente Renovador en Parque Norte, ya había existido una comunicación entre ambos. Que en realidad hablan a diario y que si hasta ahora no pudieron llevar a buen término una negociación es por la sinuosidad de Massa, que sostiene una cosa en privado y actúa de otra manera en público, y que no termina de saber bien qué es lo quiere. En el Frente Renovador entendían que con el documento de ayer habían hecho un gesto decisivo, que ahora le tocaba mover al sector de los Fernández. “Si ya los invitamos a sumarse de todas las maneras posibles, ¿qué más quieren que hagamos?”, respondían cerca del ex jefe de Gabinete.

Según cuentan en este sector –el que promueve el “Frente Patriótico” con la fórmula Fernández-Fernández–, el martes pasado estaban muy cerca de poner todas las cartas sobre la mesa y llegar a una resolución. Alberto Fernández se reunió ese día con dos delegados del massismo, el ex ministro Juanjo Alvarez y el diputado Raúl Pérez. Pero mientras avanzaba la charla les llegaron las imágenes de lo que sucedía en Córdoba, donde Massa ratificaba que participaría de las PASO en Alternativa Federal para dirimir la candidatura presidencial. Los representantes massistas no supieron explicar la situación y la reunión terminó ahí.

Todo indica que esa reunión del martes pasado en Córdoba será recordada como un absurdo. Supuestamente se ratificó todo lo que apenas dos días después quedó en la nada. El gobernador cordobés Juan Schiaretti hoy empieza sus vacaciones. “A mí los cordobeses me eligieron para que me ocupe de la provincia, no para hacer campaña electoral nacional”, avisó ayer, adelantándose a lo que se venía. Alternativa Federal se va disolviendo en el aire, donde ahora sólo se mantiene como candidato el salteño Juan Manuel Urtubey, mientras circulan las versiones que lo ubican en una posible fórmula acompañando a Mauricio Macri.

“No me entendés, estoy preparando el terreno”, fue la explicación de Massa cuando le reprocharon su participación en ese encuentro mientras mandaba a dos negociadores con Alberto Fernández. “No podés tratar de quedar siempre cubierto y jugar a dos bandas. Te tenés que poner de acuerdo y resolver qué querés hacer”, le habría reprochado el ex jefe de Gabinete. Ayer, según la misma versión, retomaron el contacto después del discurso en Parque Norte. “¿Viste que no te fallé, que lo iba a hacer?”, se jactó el líder del Frente Renovador. “No dijiste nada, sólo que querés formar parte de un frente opositor. Pero también decís que frente opositor es Alternativa Federal y que también somos nosotros. De nuevo te digo, tenés que resolver qué querés hacer”, le respondió Alberto Fernández. Intercambiaron un par de frases más y quedaron en seguir el diálogo hoy, luego del viaje a Uruguay.

En el entorno de Alberto Fernández aseguran que ya exploraron todo el abanico de posibilidades de acuerdo. Por ejemplo, que compitiera como precandidato presidencial en las PASO, pero que Massa se negó. Pretendía que Cristina Kirchner se bajara también de su postulación a la vicepresidencia, algo inviable. Entonces le propusieron que fuera el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Massa también lo rechazó, en más de una ocasión dijo que se había preparado para ser presidente y que no le interesaba la gobernación, un cargo venenoso para cualquier dirigente con aspiraciones de llegar a la Casa Rosada. Rápidamente, Cristina Kirchner buscó cortar las especulaciones al subir a las redes la foto de Axel Kicillof y Verónica Magario, horas después oficializada como la fórmula para la Provincia. Otra oferta fue la de encabezar la boleta de candidatos a diputados en la Provincia, pero Massa tampoco se mostró interesado.

En uno de los diálogos que mantuvieron luego del lanzamiento de Alberto Fernández, el líder del Frente Renovador incluso deslizó la posibilidad de colaborar con su gestión en caso de que triunfara. Pero, ante una consulta, aclaró que eso no quería decir que pretendía incorporarse al gabinete. Por eso consideran que las posibilidades de cargos ya están agotadas, no hay más ofrecimientos para hacer. Massa debe tomar una decisión.

En ese sentido, resaltaban lo que deslizó Massa en su discurso: la chance de bajar su candidatura para favorecer la unidad. Hay quienes le acercaron ese consejo. Que deje pasar esta oportunidad para reinventarse en los próximos años y tratar de recuperar la confianza de la dirigencia política y del electorado en el próximo turno presidencial. Las encuestas marcan que su precandidatura no subió prácticamente nada desde que se lanzó al ruedo.

Pero si todavía queda ese gran salto por dar, en cambio en la provincia de Buenos Aires parece estar todo encaminado para avanzar en la unidad. Los intendentes y dirigentes del Frente Renovador le aseguraron a la conducción del PJ que si Massa no se pliega al armado, ellos sí lo harán. Ese camino ya está avanzado.