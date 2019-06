La Feria del Libro continúa hoy en Rosario con una variada agenda en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, que puede consultarse completa aquí. A las 14:00, en la sala A, Francisco Layna Ranz conversa con Fernanda González Cortiñas. A la misma hora, en la sala B se presentará Reflexiones en torno a la enseñanza y el juego en la educación inicial. Una cartografía para navegar la educación inicial en clave de derechos de Liliana Simari, Liliana Gattino, Carla Stracan; e Historia y pedagogía de la educación inicial en Argentina. Desde el proyecto sarmientino hasta el presente de Mónica Fernández Pais. Presenta: Marina Tutor. Organiza: Tríptico de la Infancia.

Una hora después, en la sala C, habrá un espacio para las Infancias, con Los cuenteros del Oeste, entre susurros y juglaría. Narración de cuentos e historias a cargo de Patricia Cuaranta, Cintia Parra Torres y Gerardo Casas. A las 15.30, en la sala A, Martín Kohan presentará El tiempo de la improvisación, de Alberto Giordano. A la misma hora, en la Sala C, se presentará Pelota de papel 3, con la participación de Virginia Salera, Rosana Gómez, Soledad Massin y Flor Balestra. A las 17, en la sala A, habrá mesa de poesía con Mercedes Gómez de la Cruz, Celia Fontán, Lila Siegrist y Paola Santi Kremer, coordinada por Maia Morosano. A las 20, en la sala C, Melina Torres realizará una entrevista abierta al escritor Guillermo Martínez.