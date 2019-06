La Justicia Federal de Santa Fe falló en contra del amparo presentado por la Asociación Civil MACAME para el cultivo casero de cannabis con el que producen el aceite que suministran a sus hijos. "La planta de cannabis no solo ha mejorado la calidad de vida de nuestros niños sino que también ha aliviado el sufrimiento de sus familiares y entorno, brindando la esperanza que la medicina tradicional no ha logrado. Nos sentimos apenadas y dolidas por la decisión del juez Reinaldo Rodríguez. Las mamás que impulsamos y luchamos por las nombradas leyes sentimos que nos han soltado la mano desde el inicio hasta la actualidad, pero desde nuestra agrupación queremos expresarles que no vamos a bajar los brazos y vamos a apelar el fallo determinado por la justicia y seguiremos cultivando de forma segura, gratuita, responsablemente y mucho amor como lo venimos haciendo, bajo cualquier riesgo que la ley nos imponga", señalaron desde la organización que presida María Laura Acosta.