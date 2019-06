“El Estado es responsable por lo que pasó y por eso vinimos a exigir respuestas. Porque para que haya verdadera justicia, el Estado tiene que asumir su responsabilidad.” Yamila Zarzoso estuvo en La Plata, junto con unos cien vecinos de San Miguel del Monte, para reclamar justicia para su hija, Camila López, de 13 años, y para todas las víctimas de la masacre ocurrida el lunes 20, como resultado de la feroz persecución policial a balazos. Yamila, y otros familiares y amigos de los chicos de Monte, fueron acompañados por una multitud que marchó hasta la gobernación bonaerense, para exigir las “respuestas que necesitamos y merecemos” por parte de la gestión encabezada por María Eugenia Vidal. Yamila le dijo a PáginaI12 que en cada marcha siente la presencia de su “hermosa hija, porque era hermosa, como se puede ver en las fotos”. Cuando habla de Camila recuerda que “su pasión era escuchar música y a veces no nos poníamos de acuerdo con la música que escuchábamos ella y yo”.

La marcha fue convocada por los familiares de Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Carlos Aníbal Suárez, los cuatro fallecidos en la llamada Masacre de San Miguel del Monte, y de Rocío Guagliarello, la adolescente que sobrevivió a la tragedia y que sigue internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. En la capital provincial, los familiares fueron acompañados por una multitud reunida en Plaza Italia, en respuesta al llamado del Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata, y la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. Los manifestantes marcharon por Avenida 7 hasta los tribunales orales, donde tiene su despacho la juez Marcela Garmendia, a cargo de la causa en la que están detenidos 12 policías y un civil, acusados cuatro de ellos de “homicidio agravado” y el resto por “encubrimiento y falsedad ideológica en instrumento público”. La marcha concluyó con una concentración en la Plaza San Martín, frente a la gobernación bonaerense.

Yamila Zarzoso agradeció a las personas que los acompañaron desde Monte y a todos los que se movilizaron en la ciudad de La Plata. “Nosotros, todos los familiares, agradecemos profundamente tantos abrazos de madres y padres que pasaron por lo mismo que estamos pasando nosotros.” Reconoce que, en su caso, todavía está “como si viviera una pesadilla y en cada abrazo que me dan me aportan muchas fuerzas. Por eso me comprometo a luchar mano a mano con todos ellos, porque aunque todavía no lo puedo creer, ya me siento parte de lo mismo que sienten todas estas madres y padres”.

Yamila habla de su hija y se ríe cuando cuenta que “a ella le gustaba la música que escuchan todos los pibes y me hacía escuchar cosas que no me gustan, pero hasta eso era divertido”. Siembre estaban “muy juntas, muy amigas con Rocío, como hermanas, prácticamente vivían juntas, iban a la laguna, tomaban mate, se juntaban en la plaza con los otros chicos”. La hacía renegar porque “no le gustaba mucho el colegio, se llevaba hasta cinco materias”, aunque mejoró mucho desde que este año se cambió al Colegio Nacional, donde iba Rocío Guagliarello. Lo que más extraña es su risa: “Era contagiosa, se reía a carcajadas y te hacía reír”.

También estaba Juan, uno de los hijos mayores de Susana Ríos, la mamá de Gonzalo, de 14 años. “Lo que quiere mi familia es que se haga justicia, por este caso y también por todos los casos que han ocurrido con anterioridad. Nosotros vamos a reclamar en forma pacífica, pero no vamos a dejar de hacerlo porque Gonzalo y los demás chicos están muertos.” Dijo que su madre no pudo venir, “pero acá estoy yo para agradecer a todos los que están acompañándonos, en Monte y acá en La Plata, porque eso nos hace bien y porque nos están acompañando desde el primer momento”.

También estuvo presente Patricio Sansone, primo de Danilo. El joven sostuvo que la movilización “es por los chicos de Monte, pero también es para que se acabe el gatillo fácil, que es responsabilidad del Estado, y cuando hablamos del Estado, estamos hablado de Patricia Bullrich, de Cristian Ritondo, de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal y de la intendenta de Monte (Sandra Mayol), estamos hablando de la responsabilidad de todos ellos”.