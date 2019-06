"Ellos creen que la Argentina da para 20 millones de personas y el resto sobra. Y lo peor es que lo dicen. La gente tiene que pensar en qué mitad está ella”, afirmó Alberto Fernández, quien se refirió también a las impresiones que tuvo durante un acto de campaña en la localidad de Merlo la semana pasada: “Mientras hablaba la gente gritaba ‘queremos comer’. Es impresionante, no son conscientes de lo que han hecho”.

Durante una entrevista radial en el programa “Secreto de sumario” (Radio 10), el precandidato a Presidente puso énfasis en la crisis económica y aseguró que a quien le toque llegar al Gobierno en diciembre de este año “va a encontrar un país muy parecido al año 2003”. “La Argentina está en una situación de default encubierto. Los indicadores del índice de actividad económica, caen 6 o 7 por ciento. Miren la tasa de desempleo, que no para de crecer. Los mercados extranjeros están en un problema porque temen no cobrar, pero más problemas tienen los argentinos que temen no sobrevivir”, explicó.

“Siempre creí lo mismo. En la facultad en el año 1984 tenía una Cátedra que se llamaba el aborto ‘Reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo’, ahí explicaba que castigar el aborto no es una buena idea”, contestó Fernández consultado sobre su postura frente al debate por la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y agregó: “Deberíamos sacar el delito del aborto inmediatamente, eso sirve para terminar con la clandestinidad. A veces por ir por todo, te quedás sin nada”. “Es antes que problema moral y religioso, un problema de salud pública. Estoy absolutamente comprometido con resolver este tema que se resuelve con el aborto legal, seguro y gratuito, pero por pasos”, aseguró.

Sobre Sergio Massa indicó: "queremos que se sume y es importante. He hablado muchas veces con él y le he dicho lo que creía, ahora la decisión está en él”. De este modo insistió con llegar a un acuerdo con el tigrense, quien pidió el jueves pasado "construir una mayoría arrolladora que ponga fin a este gobierno".

“Ladrones que a sus robos los llaman ‘conflicto de intereses’. Yo me compré un terreno y tengo un problema que no pagué expensas. Ellos tienen empresas offshore, en Panamá, y no tienen ningún problema”, dijo sobre los funcionarios del gobierno de Cambiemos.

También se refirió a la aparición pública del fiscal Carlos Stornelli, que esta semana se mostró en el en el acto por el Día del Ejército en el Colegio Militar junto al presidente Mauricio Macri y el ministro de Defensa, Oscar Aguad. “Es una vergüenza y demuestra que el único operativo de impunidad desatado en la Argentina es el de defender a Stornelli”. Fernández dijo que una secuencia de ese estilo explica por qué el fiscal no se presenta ante el juez Ramos Padilla. “¿Por qué el Presidente se anima a proteger con un manto de impunidad a Stornelli sentándolo detrás de él? Stornelli lo único que tiene que hacer es ir y declarar. Si es inocente, tiene que ir y declarar. Tiene ahí la posibilidad de dar explicaciones. Lo que pasa con él es un gran deterioro para la Justicia”, agregó el candidato sobre el fiscal en rebeldía que fue citado cinco veces para declarar como imputado en la causa que investiga la banda de D’Alessio por espionaje ilegal.