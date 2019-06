Desde San Juan

Apenas unos meses del intenso sol sanjuanino fueron más que suficientes para darle ese tono desgastado a la poca publicidad electoral que todavía se mantiene pegada en algunas de las avenidas principales de la capital provincial. Las primarias realizadas el 31 de marzo marcaron una ventaja tan amplia para el gobernador peronista Sergio Uñac, que ni él ni su principal adversario, Marcelo Orrego, invirtieron demasiado en realizar grandes actos ni avivar una dura confrontación de cara a la votación que se llevará a cabo hoy. Inclinado a nivel nacional hacia respaldar la fórmula Fernández-Fernández, Uñac apuesta a superar los 55 puntos que obtuvo en las PASO para posicionarse a nivel nacional y aumentar la brecha sobre el postulante de Cambiemos, alianza que en la tierra del sol y del vino lleva el nombre de Frente Con Vos. De pésima imagen en esta provincia, Mauricio Macri y sus funcionarios se mantuvieron alejados, por un lado para no arrastrar hacia abajo al candidato y por el otro para amortiguar el impacto de lo que será la décima derrota consecutiva del oficialismo en lo que va de 2019.

Buena parte de la dirigencia política, así como de los votantes sanjuaninos miraban ayer con mayor expectativa la evolución del escenario nacional, donde por estos días se define el futuro de las negociaciones entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y la fórmula presidencial Fernández-Fernández. Un triunfo contundente del “modelo” sanjuanino podría empujar un poco más esas conversaciones. Uñac, que supo estar cerca del ex ministro Roberto Lavagna, se mostró abiertamente a favor de “la actitud de grandeza” de la ex presidenta al cederle la candidatura al ex jefe de Gabinete. “Acá trabajamos en la construcción nacional y en un proyecto que incluya a todos los argentinos y la ex presidenta ha dado muestras de ello”, aseguró el mandatario durante la última semana. Ex vicegobernador del actual titular del PJ Nacional, José Luis Gioja, entre 2011 y 2015, Uñac aspira a lograr una buena reelección para posicionarse como uno de los presidenciables de cara a 2023, cuando cumpliría 53 años. Consiguió armar un frente de unidad con 15 partidos que incluyen al PJ, al bloquismo, a los sectores kirchneristas y a otras fuerzas más pequeñas. Lo acompaña como candidato a vicegobernador Roberto Gattoni, actual ministro de Hacienda.

En la vereda de enfrente se encuentra Orrego, intendente de Santa Lucía, un municipio que integra lo que se denomina el Gran San Juan, un aglomerado urbano que rodea la capital provincial y que junto con otros cinco departamentos concentra el 70 por ciento de la población total. Según los datos provistos por la Corte de Justicia provincial, hay un total de 557.166 habilitados para votar, lo que marca que integra el grupo de provincias “chicas”, representando aproximadamente el 1,7 del padrón nacional. La compañera de fórmula de Orrego es la diputada Susana Laciar, integrante igual que él del partido Producción y Trabajo, un espacio que lidera el senador nacional Roberto Basualdo, hoy miembro del interbloque Cambiemos en la Cámara Alta. Si bien a fines del año pasado ya decidieron ponerle “Frente Con Vos” a la alianza que competirá hoy, los partidos que lo integran son los mismos que en las legislativas nacionales de 2017 llevaron el nombre Cambiemos. Se trata de, entre otros, Producción y Trabajo, el PRO, la UCR y el partido Fe, del fallecido sindicalista macrista, Gerónimo “Momo” Venegas.

Pese a liderar el principal partido opositor durante más de una década, Basualdo se mantuvo totalmente al margen de la campaña. El senador quedó salpicado en dos escándalos que lo colocan hoy más cerca de volver a la actividad privada, donde construyó una enorme fortuna. El primero fue el vinculado con la cantidad de asesores que tenía en el Congreso: más de 60. Los contratos incluían familiares, amigos y hasta el propio Orrego, que según informaron después estaba de “licencia sin goce de sueldo”. El intendente supo tener la categoría A1, la que prevé el sueldo más alto del parlamento. El segundo cuestionamiento estaba vinculado con el manejo de sociedades offshore en distintos países. Según su propia declaración jurada, Basualdo era el hombre más rico del Congreso, con un patrimonio superior al del propio presidente Mauricio Macri.

Al no existir competencia interna, las PASO marcaron un escenario de fuerte polarización en la provincia. Orrego obtuvo el 32,1 por ciento de los votos mientras que el Frente Primero San Juan, que salió tercero con Martín Turcumán a la cabeza, apenas superó los 4 puntos.

En este contexto, los propios integrantes del frente Con Vos le reconocían ayer a PáginaI12 que no había chance de revertir el resultado, aunque se ilusionaban con acortar la brecha. Sobretodo por la posibilidad de sumar legisladores provinciales, pese a que el sistema electoral le da una amplísima ventaja a quien gane la gobernación. Sólo 17 diputados se eligen de manera proporcional, mientras que 19 se eligen uno por cada departamento. Esto implica que prácticamente el gobernador electo tenga una mayoría de alrededor de dos tercios del Poder Legislativo. En el Frente Con Vos aspiraban a que el pronunciamiento de Uñac a favor de la fórmula Fernández-Fernández pudiera restarle algún voto al oficialismo y así colocar siete de los diputados proporcionales.