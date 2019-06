La lista está abierta. En la Rosada aseguran estar dispuestos a debatirla. Los candidatos a vice que podrían acompañar a Mauricio Macri serán parte de la negociación que emprenderán con los radicales luego de la Convención. La UCR ratificó la continuidad en Cambiemos pero pidió una serie de modificaciones y creó una comisión encabezada por Alfredo Cornejo que se encargará de debatir los lugares en las listas. Las posibilidades para integrar la fórmula con Macri van de un séquito de radicales (todos varones) como Martín Lousteau o Mario Negri, a la idea lejana de que lo acompañe un peronista como Juan Manuel Urtubey o Miguel Pichetto, o bien a las opciones PRO puras como Gabriela Michetti, que vienen en baja a partir de la caída en las encuestas del presidente y su necesidad de contener a los aliados.

La discusión del candidato a vice es, en rigor, la única que en la Rosada están dispuestos a dar con la UCR. La idea de ir a unas PASO contra Macri no tiene quórum y, en caso de intentarlo, ya amenazaron con obligar al radicalismo a ir con listas propias y, en caso de perder, quedarse sin una sola banca (el que gana se lleva todo). En la Convención del 27 de mayo los radicales incluyeron una cláusula en la que plantean discutir, específicamente, que eso no pueda suceder y que ellos puedan colgar sus listas de cualquier boleta presidencial.

La otra discusión que no tiene margen en el Gobierno es la del Plan V. Hay radicales, como Cornejo o Julio Cobos, que expresan su preferencia por que Macri se baje. Hasta ahora, en su entorno insisten en que esa posibilidad no existe. E indican que las diferencias en las encuestas con María Eugenia Vidal no son tan significativas como para ir a un cambio de fórmula, con todo lo que eso implicaría de admisión de la crisis y el fracaso.

Entre las opciones figuran: