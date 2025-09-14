En las efemérides del 14 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1321. La muerte de Dante Alighieri

Dante Alighieri muere en Ravena a los 56 años. Estaba exiliado por razones políticas de su Florencia natal. En el conflicto entre güelfos y guibelinos, apoyó al bando güelfo. Se calcula que fue hacia 1304 cuando comenzó a escribir la obra cumbre de la lengua italiana: La Divina Comedia. Dividida en tres partes: Infierno, Purgatorio e Infierno, está considerada una de las obras más importantes de la literatura universal.

1920. Nace Mario Benedetti

Nace Mario Benedetti en la ciudad uruguaya de Paso de los Toros. Autor de libros de cuentos como Montevideanos, publicó, entre otras novelas, La tregua y Gracias por el fuego (ambas llevadas al cine por Sergio Renán). Su extensa obra poética incluye los tres volúmenes de Inventario, Quemar las naves, La casa y el ladrillo, Rincón de haikus y Defensa propia. Joan Manuel Serrat musicalizó sus poemas en El sur también existe. Recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1999. Murió el 17 de mayo de 2009 en Montevideo.

1923. La pelea Firpo-Dempsey

Un boxeador argentino pelea por primera vez por el título mundial de los pesados. Luis Ángel Firpo desafía en Nueva York al campeón, Jack Dempsey. El combate es uno de los más famosos de la historia del boxeo. Sobre el final del primer round, un golpe del argentino saca a Dempsey fuera del cuadrilátero. El campeón logra volver con ayuda de los periodistas y tarda casi veinte segundos en hacerlo, lo cual implica su derrota. Sin embargo, el árbitro Jack Gallagher cuenta hasta 9. Finalmente, Demspey noquea al Toro Salvaje de las Pampas y retiene la corona. La pelea paralizó a la Argentina a través de un nuevo medio: la radio. Por su conteo tendencioso, Gallagher fue suspendido como árbitro. La fecha se recuerda en la Argentina como Día del Boxeador.

1927. Fallece Isadora Duncan

La bailarina y coreógrafa Isadora Duncan muere en Niza a los 50 años. La chalina que llevaba al cuello se enredó en una rueda del auto que la llevaba y la estranguló. Nacida en San Francisco en 1877, escandalizó a la sociedad de su tiempo por la audacia de sus representaciones. Se la considera una pionera de la danza moderna. Visitó la Argentina en 1916. Su vida fue llevada al cine en 1968, con Vanessa Redgrave como protagonista.

1982. Muere Grace Kelly

Grace Kelly fallece en Mónaco, un día después de haber sufrido un accidente automovilístico. Iba acompañada de su hija, la princesa Estefanía. Nacida en Filadelfia en 1929, fue uno de los rostros más bellos del Hollywood de los años 50. Ganó el Oscar como actriz protagónica por La angustia de vivir. También actuó en Mogambo, de John Ford, y venía de filmar tres películas al hilo con Alfred Hitchcock (Crimen perfecto, La ventana indiscreta y Para atrapar al ladrón) cuando conoció al príncipe Rainiero de Mónaco. Abandonó la actuación y se sumó a la nobleza con su boda, en 1956. Tuvo tres hijos: Carolina, Alberto y Estefanía, y nunca más volvió a actuar.

1984. El crimen de Lino Palacio y su esposa

El dibujante Lino Palacio, de 80 años, y su esposa, Cecilia Pardo de Tavera, son asesinados en su departamento por tres personas: dos hombres y una mujer, Claudia Sobrero. Ella era pareja de un sobrino nieto del historietista y planearon el robo del departamento de la avenida Callao. Así lo hicieron; se separaron y, al tiempo, decidió volver a robar a los Palacio. Fue con dos cómplices y en el asalto mataron al matrimonio. Tras su captura, se convirtió en la primera mujer condenada a reclusión perpetua en el país con la accesoria por tiempo indeterminado. La misma condena recibió uno de sus cómplices; el otro se suicidó antes del juicio. Sobrero salió libre en 2006. La detuvieron por un robo en 2007 y recuperó la libertad en 2012.

2002. Adiós a Lolita Torres

Fallece Lolita Torres, a los 72 años. Su nombre era Beatriz Mariana Torres. Cantante y actriz, apareció en cine, radio, teatro y televisión. Su carrera comenzó en la adolescencia y se mantuvo activa hasta comienzos de los años 90. El cantante Diego Torres es su hijo.

2002. El caso Demonty

Se produce uno de los hechos de violencia institucional más connotados desde la vuelta de la democracia. Ezequiel Demonty, un joven de 19 años, es interceptado junto a dos amigos por efectivos de la Policía Federal cuando volvían de bailar en Constitución. Los acusan del robo de una bicicleta y los llevan en patrullero hasta el Riachuelo, a la altura de Puente Alsina. Allí, después de haberlos golpeado, los obligan a punta de pistola a meterse al agua. Demonty no sabía nadar y muere ahogado. Su cuerpo aparece una semana más tarde. En 2004, el subinspector Gastón Somohano (hijo de un exjefe de la Policía Bonaerense) es condenado a reclusión perpetua como principal responsable; el inspector Gabriel Barrionuevo y el cabo Alfredo Fornasari reciben prisión perpetua, todos por los delitos de tortura seguida de muerte, privación abusiva de la libertad y torturas reiteradas. Otros seis policías reciben penas de entre 3 y 5 años. En 2015, el nombre oficial del Puente Alsina deja de ser el del dictador José Félix Uriburu y pasa a ser Puente Ezequiel Demonty.

2009. Del Potro gana el US Open

Juan Martín del Potro obtiene su primer y único título de Grand Slam al ganar el Abierto de los Estados Unidos. El tandilense derrota al suizo Roger Federer (campeón de las cinco ediciones anteriores) por 3-6, 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) y 6-2 en Nueva York. En semifinales había vencido en sets corridos a Rafael Nadal.

2022. Muere Horacio Accavallo

Horacio Accavallo fallece a los 87 años, en el Día del Boxeador. De origen humilde, Roquiño fue el segundo campeón mundial de boxeo de la Argentina. Doce años después del título logrado por Pascual Pérez, se impone al japonés Katsuyoshi Takayama en Tokio, en 1966, en la pelea por el título mosca de la Asociación Mundial de Box y del Consejo Mundial de Box. El argentino ganó por puntos en fallo dividido y conservó su corona hasta 1968, cuando se retiró después de tres defensas exitosas.

Además, en la Argentina es el Día del Cartero.