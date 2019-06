La militancia peronista está entonada por el anuncio temprano de la fórmula presidencial por parte de CFK y la chance de una incorporación del massismo con o sin interna en la provincia y con o sin interna en las PASO nacionales, según pudo determinar PáginaI12 luego de un paneo por distintos territorios bonaerenses.

El 31 de mayo en Bahía Blanca, uno de los tres grandes distritos fuera del Conurbano junto a Mar del Plata y La Plata, el precandidato Federico Susbielles, actual senador provincial por Unidad Ciudadana, organizó un acto sobre tarifazos en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, el Smata de Ricardo Pignanelli que ahí lidera Carlos Moreno.

Ex basquetbolista amigo de Emmanuel Manu Ginóbili, campeón sudamericano en 1988, a los 48 años Susbielles busca cerrar filas con todo el peronismo para evitar la fragmentación que en 2015 le dio el triunfo a Cambiemos.

Como otros candidatos peronistas en toda la provincia, Susbielles hace campaña con un tono tranquilo y un contenido que busca ser concreto y productivista. Trata de conectar la crisis bahiense con la provincial y la argentina. Y subraya la importancia de la escucha.

Mariano Lovelli, director del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad e impulsor de la demanda que terminó en un fallo de la Corte Suprema sobre la necesidad de que las tarifas sean razonables, dijo en el acto que “la política de Vidal es todavía peor que la de Macri, porque puso subrepticiamente en las boletas el pago a las empresas que Javier Iguacel no pudo hacer a nivel nacional”.

“El tarifazo de Macri fue una enorme transferencia de ingresos a los amigos del Gobierno”, dijo Lovelli. “El tarifazo de la gobernadora fue aún más brutal que el de Macri, porque los usuarios financian las ganancias proyectadas y no obtenidas por las empresas en 2018 a causa de la megadevaluación”, explicó el abogado. Añadió que en Buenos Aires el agravante es que las cuatro distribuidoras están en manos de un solo propietario, Rogelio Pagano.

Lovelli señaló que la energía empieza a ser “una cuestión de vida o muerte cuando está en juego comer o no comer, calefaccionarse o no si hace frío o refrigerarse o no en zonas de altísimas temperaturas”.

Antes del acto un grupo de jubilados, nucleados en “LaNormaPlá”, nombre puesto en homenaje a la dirigente de los 90 que desafiaba a Domingo Cavallo, repartió un documento breve. Describía las condiciones de vida de los jubilados y tenía una consigna dominante: “A los que te dañan no los apoyes”.