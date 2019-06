Al igual que en las encuestas previas a las elecciones generales, el progresista Pablo Javkin y el peronista Roberto Sukerman sacaron ventaja sobre sus rivales, el macrista Roy López Molina y Juan Monteverde, de Ciudad Futura. Conducido por los periodistas Sergio Roulier y Sonia Marchesi, el “Rosario Debate” clarificó las posturas de cada uno. El candidato del Frente Progresista se concentró en sus propuestas y en evadir los palos de sus rivales. El justicialista le pegó duro y parejo al oficialismo. El postulante de Cambiemos evitó menciones a la compleja realidad nacional y el referente del partido de centro izquierda hizo hincapié en políticas de urbanización. El sábado se realizará el debate de los tres candidatos a gobernador.

Javkin, el único que portó corbata, fue secundado por Verónica Irizar, la concejala socialista a la que venció en las internas. De entrada, supo y aclaró que iba a sufrir “agresiones”. Por ese motivo, adelantó que iba a usar todo su tiempo de exposición para contar sus propuestas, “115 medidas concretas de gobierno”. “Vamos a ir por las cosas que faltan, no va a cambiar la honestidad, en Rosario la corrupción no entra”, sentenció el edil del Frente Progresista, quien dejó una grulla arriba del atril, un “símbolo de unión”. En el inicio del tópico Transporte, Javkin le hablóal vos y remarcó: “el orden es fundamental”. Prometió transbordo gratuito y paradas de colectivos seguras, con leds y botón de pánico. Además, adelantó que promoverá el tren regional y aseguró que no se colocará ningún corralito “sin autorización del intendente”.

Sukerman asistió a las instalaciones de canal 3 con la compañía de la fórmula que pretende ingresar a la Casa Gris: Omar Perotti y Alejandra Rodenas. Como en el debate que se realizó en 2015, hizo público su número de celular. Mostró sus cartas, dijo que quiere ser “un intendente presente en toda la ciudad, que esté en el territorio”. Por otro lado, aseguró que “atenderá a cada lugar de la ciudad” y remarcó que Rosario “tiene que estar integrada en un modelo provincial y nacional”. De esa manera, defendió su pertenencia kirchnerista. Arrancó duro cuando calificó de “carísimo” al boleto urbano. “El sistema va al colapso”, denunció y confió que “lo primero” que va a hacer es “bajar el precio del boleto”. Criticó ferozmente a la intendenta Mónica Fein porque la Municipalidad “ha fracasado en materia de transporte” y prometió que trabajará “codo a codo” con Perotti, si es gobernador, para implementar el boleto gratuito “para determinados sectores”.

López Molina recordó que es escribano y describió a Rosario como “ciudad que genera sensaciones encontradas”. Se ocupó solo de las problemáticas locales, la inseguridad, la droga y narcotráfico, para luego prometer “una ciudad segura e inclusiva para todos”. El concejal PRO dijo que el socialismo tiene una “deuda pendiente con el transporte”, rasgo en el cual se padece una espera de unidad “de más de una hora”. López Molina habló de una “ciudad caminable” y aseguró que tiene “propuestas todas realizables”. Al igual que Javkin, ponderó la vuelta del tren y dijo que promoverá la construcción de una estación de transporte multimodal en la franja boliviana recuperada.

Monteverde, de camisa arremangada y jean, miró a la cámara y dijo: “No formamos un partido de la nada para hacer una carrera individual, lo hicimos para cambiar el mundo”. El candidato de Ciudad Futura remarcó que el crecimiento de Rosario “no fue equitativo” y consideró que la ciudad “necesita un plan de desarrollo”. Por otro lado, dio a conocer tres grandes proyectos para realizar en tres puntos en la ciudad. En el sector sur - sudoeste, “en las últimas 800 hectáreas ociosas o con soja”, se producirán alimentos. En el oeste se desarrollará la primera línea de un tren de cercanía, en conexión con el barrio de Fisherton y la ciudad de Funes y Fisherton. En tanto, en el norte se destinarán 500 hectáreas para vivienda en la “urbanización más grande que haya tenido la ciudad”. “Así podremos construir la ciudad que soñamos”, sentenció.

El debate continuaba al cierre de esta edición por otros ejes de campaña como control, seguridad y obras públicas.