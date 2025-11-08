La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en articulación con la Diócesis de Quilmes, pondrá en marcha la Cátedra Libre Papa Francisco, una iniciativa que busca abrir un espacio de debate y formación sobre el legado social, político y filosófico del Sumo Pontífice. La propuesta apunta a profundizar temas como la fraternidad, la equidad y la justicia desde una perspectiva territorial y comunitaria.

La cátedra será coordinada por la Secretaría de Política y Territorio de la universidad y será presentada oficialmente el miércoles 12 de noviembre a las 17 horas en el Auditorio del Edificio Papa Francisco, ubicado en Florencio Varela. Estarán presentes el rector Arnaldo Medina y el obispo Carlos José Tissera.





Como parte del acto inaugural, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, brindará una conferencia bajo el título “Fraternidad y justicia social como alternativas a la cultura del descarte”.

Además, se presentará el Monitor de Precios de Alimentos en Comedores Sociales, un proyecto conjunto entre la UNAJ y Cáritas Quilmes. El informe, a cargo de Juan Pastor González, da cuenta del impacto económico de las políticas del gobierno nacional de Milei en los comedores populares del sur bonaerense.

Con este doble enfoque -formación crítica y producción de datos sobre el territorio-, la UNAJ y la diócesis buscan fomentar el pensamiento aplicado a la realidad social y promover una agenda comprometida con los sectores más postergados, según explicaron.