Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

En su primera misa de Navidad

El papa León XIV pidió paz para Israel y Palestina

Papa León XIV, Misa Vaticano Navidad
Papa León XIV, Misa Vaticano Navidad This handout photograph taken and handout by the Vatican Media shows Pope Leo XIV waving from the main balcony of St. Peter's basilica during the Urbi et Orbi message and blessing to the city and the world as part of Christmas celebrations, at St Peter's square in the Vatican on December 25, 2025. (Photo by SIMONE RISOLUTI / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / - / HANDOUT / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (SIMONE RISOLUTI/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Papa León XIV, Misa Vaticano Navidad

En su primera misa de Navidad

El papa León XIV pidió paz para Israel y Palestina

Sanatorio Trinidad Ramos Mejía

El lado negativo de los festejos

Una nena grave por una bala perdida, heridos por pirotecnia y accidentes: el saldo que dejó la Nochebuena

Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias

Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei

El chef sigue internado en Neuquén

La familia de Christian Petersen rompió el silencio

Exclusivo para

A cuatro días de la intervención quirúrgica

La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi

REDES SOCIALES juguete celular telefono mobile phone

Por cuestiones de seguridad

Multas millonarias a importadores de juguetes

Fuerte recorte

“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado

Pesebre Parroquia St. Susanna, Dedham - Massachusetts

Las iglesias en defensa a los migrantes

Pesebres navideños contra las deportaciones de Trump

El País

Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias

Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei

CAPTURA PANTALLA javier milei

La motosierra navideña

Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”

A cuatro días de la intervención quirúrgica

La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi

Último parte médico

Cristina Kirchner presenta una leve complicación intestinal y continuará internada

Economía

Lusi Caputo, Javier Milei

9 medidas económicas que signaron el año

De la sumisión a Trump al fin de las bandas: el derrotero 2025 de la dupla Milei-Caputo

Por Vardan Bleyan

Consumo en alerta

Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%

En enero

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar

Cuánto cobrarán en enero

Aumento a jubilados: una suba ínfima y bono congelado

Sociedad

Sanatorio Trinidad Ramos Mejía

El lado negativo de los festejos

Una nena grave por una bala perdida, heridos por pirotecnia y accidentes: el saldo que dejó la Nochebuena

El chef sigue internado en Neuquén

La familia de Christian Petersen rompió el silencio

Cómo va a estar el tiempo en Navidad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de diciembre

Deportes

Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito

Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz

Se mueven en el mercado de pases para armar el mejor plantel posible para el 2026

River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo marcelo moretti

Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”

La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera

Por José Luis Lanao