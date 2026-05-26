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Rosario|12
La provincia puja por la Ley de Biocombustibles
Que no se corte con menos de diez
Con apoyo empresario, Santa Fe reclama al Congreso que eleve el corte con biodiésel al 15% y cuestiona otros proyectos.
Por
Luis Bastús
26 de mayo de 2026 - 3:07
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Pullaro, Puccini y empresarios del sector reclaman que se eleve el corte con biodiésel.
Prensa -
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