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Sociedad

Nuevo caso de injuria racial en Brasil

Un argentino detenido por calificar a un niño de “esclavo”

El turista fue detenido en Minas Gerais, acusado de filmar y fotografiar a un chico de 7 años en un tren.

Negrito esclavo Imagen web

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