Un argentino detenido por calificar a un niño de “esclavo”

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El turista fue detenido en Minas Gerais, acusado de filmar y fotografiar a un chico de 7 años en un tren.
25 de mayo de 2026 - 20:56
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