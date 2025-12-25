Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
El noruego publicó una foto parado sobre una balanza
Haaland cumplió con el desafío de Guardiola
El entrenador del City pesó a sus jugadores y los controlará después de Navidad, para ver a quién cita para el partido ante Nottingham Forest.
25 de diciembre de 2025 - 22:07
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Guardiola controló el peso de sus jugadores
(EFE/EFE)
Temas en esta nota:
Fútbol
Erling Haaland
Pep Guardiola
Últimas Noticias
“Anaconda”, con Jack Black y Paul Rudd
Una película que funciona como síntoma de época
Por
Ezequiel Boetti
La rosca no terminó en la Legislatura bonaerense
Diputados apuran la Bicameral por los fondos para intendentes
Por
María Belén Robledo
Novedades, desafíos e inversiones, y el papel de Argentina
La Inteligencia Artificial del 2026
El noruego publicó una foto parado sobre una balanza
Haaland cumplió con el desafío de Guardiola
Exclusivo para
Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias
Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei
9 medidas económicas que signaron el año
De la sumisión a Trump al fin de las bandas: el derrotero 2025 de la dupla Milei-Caputo
Por
Vardan Bleyan
A cuatro días de la intervención quirúrgica
La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi
Por cuestiones de seguridad
Multas millonarias a importadores de juguetes
El País
Pidió que tenga "la sabiduría y el coraje"
Cecilia Pando volvió a reclamarle al Gobierno por la libertad de los represores
Por
Luciana Bertoia
"Feliz Nochebuena de resurrección", dijo en un video
El papelón navideño de la diputada libertaria Juliana Santillán
Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias
Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei
La motosierra navideña
Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”
Economía
Anuncian que, con el modelo Milei, habrá un año igual de malo para las fábricas
En 2026 se perderían hasta 2000 empleos industriales al mes
Por
Leandro Renou
9 medidas económicas que signaron el año
De la sumisión a Trump al fin de las bandas: el derrotero 2025 de la dupla Milei-Caputo
Por
Vardan Bleyan
Consumo en alerta
Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%
En enero
Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar
Sociedad
Novedades, desafíos e inversiones, y el papel de Argentina
La Inteligencia Artificial del 2026
En La Plata
Un hombre mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia
La basura textil que llegó con Milei
De Atacama a tu placard: la ropa que descarta el primer mundo se remata en el conurbano
Por
Sol Fabi y Eva Rey
El lado negativo de los festejos
Una nena grave por una bala perdida, heridos por pirotecnia y accidentes: el saldo que dejó la Nochebuena
Deportes
El noruego publicó una foto parado sobre una balanza
Haaland cumplió con el desafío de Guardiola
La Premier League rompe una de sus tradiciones más antiguas
Sin Boxing Day, sólo juegan Manchester United-Newcastle
Necaxa pagara 2,5 millones de dólares por el pase del mediocampista
Almendra deja Racing y seguirá su carrera en México
Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito
Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz