Omitir para ir al contenido principal
Portada
Colombia

Apuntó a la ultraderecha por su "naturaleza homófoba y retrógrada"

Cepeda promete reformas para ampliar los derechos de la comunidad LGTBI en Colombia

"El próximo 31 de mayo, la comunidad LGBTIQ+ ha de estar al lado de nosotros y del lado correcto de la historia", afirmó Cepeda Carlos Ortega. EFE

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Apuntó a la ultraderecha por su "naturaleza homófoba y retrógrada"

Cepeda promete reformas para ampliar los derechos de la comunidad LGTBI en Colombia

Encuentro en México

“Una mujer brillante”: Sheinbaum ratificó su respaldo a Bachelet para presidir la ONU

Frío en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de mayo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de mayo

Exclusivo para

Alerta de Selección

River: Montiel, Driussi y Moreno descartados para la final del Apertura

La semifinal se definió 4-3 en los penales, tras empatar 1 a 1 en 120 minutos

Belgrano hizo historia y jugará la final del Apertura con River y en Córdoba

Por Daniel Guiñazú
Ante el avance del virus en África

Ébola: la OMS declaró la emergencia sanitaria internacional

El número uno mundial se consagró en el Foro Itálico tras vencer al noruego Casper Ruud

Jannik Sinner reescribió la historia en Roma: campeón récord y horizonte despejado

Por Pablo Amalfitano

El País

Retomó su pelea con el “wokismo” y tildó de “limitados” a sus críticos

Milei sigue con ataques de furia: arremetió sin filtro contra quienes cuestionan su mirada geopolítica

Tras el operativo “Tormenta Negra”

El arzobispo García Cuerva dió una misa en la Villa 31: “No merecemos esto”

La cuestión nuclear: Si la milonga desafina, suena mal

Por Mempo Giardinelli
Martín Menem apuntó contra Mauricio Macri

El 2027 ya produce cruces y roces en la alianza entre el macrismo y los libertarios

Economía

Nuevo tarifazo

Aumentaron los colectivos y trenes en el AMBA: cuánto cuesta el boleto mínimo

Los jubilados perdieron ingresos equivalentes a seis jubilaciones

Más que motosierra, licuadora

¿Es posible empezar a gravar la riqueza en Argentina?

La desigualdad genera ultrarricos

Por Mara Pedrazzoli

El Super RIGI tiene dueño

Por Hernán Letcher

Sociedad

Frío en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de mayo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de mayo

Ante el avance del virus en África

Ébola: la OMS declaró la emergencia sanitaria internacional

Vivía en Italia y estaba de viaje

Murió una joven argentina en un accidente de tránsito en Australia

Deportes

Alerta de Selección

River: Montiel, Driussi y Moreno descartados para la final del Apertura

Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs

El Alien contra el MVP: arranca la serie más esperada en la NBA

La semifinal se definió 4-3 en los penales, tras empatar 1 a 1 en 120 minutos

Belgrano hizo historia y jugará la final del Apertura con River y en Córdoba

Por Daniel Guiñazú
El número uno mundial se consagró en el Foro Itálico tras vencer al noruego Casper Ruud

Jannik Sinner reescribió la historia en Roma: campeón récord y horizonte despejado

Por Pablo Amalfitano