21 años después del álbum que redefinió su carrera
Madonna regresa donde reafirmó su reinado: “Confessions II”, entre la euforia de la pista de baile, la memoria y las cicatrices
La artista estadounidense publicó la esperada secuela de “Confessions on a Dance Floor”. Con Stuart Price nuevamente como socio creativo, la Reina madre del pop regresa a la electrónica y a la pista, pero también convierte el álbum en un recorrido por sus recuerdos, sus pérdidas y las vulnerabilidades de una vida dedicada a la música. La crítica ya asegura que es su mejor trabajo en dos décadas.