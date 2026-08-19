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Economía

Por la crisis económica y de Flybondi

Menos vuelos de cabotaje

El comportamiento contrasta con los vuelos internacionales, que en julio crecieron 5% interanual. LUIS ROBAYO. AFP

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"Es un show político, todo es cuento de ella"

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Monteoliva admitió que aumentaron los suicidios en las fuerzas de seguridad producto de deudas y bajos salarios

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Economía

Por la crisis económica y de Flybondi

Menos vuelos de cabotaje

Cae la demanda y el engorde del ganado para exportar reduce la oferta

Consumo de carne vacuna en mínimos históricos

Por Mara Pedrazzoli
Fuerte incremento de los atrasos en préstamos, tarjetas y créditos

El hambre y las deudas no esperan

El ajuste no para, sigue y sigue

Bausili descartó la posibilidad de que el Gobierno intervenga para impulsar la economía

Sociedad

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