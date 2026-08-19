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En pacientes con melanoma avanzado
Vacuna contra el cáncer de piel: dos laboratorios anunciaron ensayos alentadores
El tratamiento se llama “intismeran autogene” y está diseñado a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada paciente.
19 de agosto de 2026 - 20:19
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Los científicos aguardan datos completos sobre los estudios divulgados.
WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI. AFP
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