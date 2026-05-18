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Aumentaron los colectivos y trenes en el AMBA: cuánto cuesta el boleto mínimo
Desde esta medianoche, los pasajes de las líneas ferroviarias salen un 18% más y los de colectivos un 2%. Cómo queda el cuadro tarifario.
18 de mayo de 2026 - 11:00
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