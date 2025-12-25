Omitir para ir al contenido principal
Anuncian que, con el modelo Milei, habrá un año igual de malo para las fábricas

En 2026 se perderían hasta 2000 empleos industriales al mes

Un informe de Audemus, la consultora de Matías Kulfas, prevé “actividad estancada o con expansión muy leve” y más cierre de empresas. Las pymes serán el sector más expuesto.

Leandro Renou
Por Leandro Renou

Anaconda

“Anaconda”, con Jack Black y Paul Rudd

Una película que funciona como síntoma de época

Por Ezequiel Boetti
Walter Correa

El balance de Walter Correa de un año crítico para el empleo bonaerense

“Tenemos que hacer un solo frente contra la reforma laboral”

Por Juan Manuel Meza
MANCHESTER (United Kingdom), 15/12/2025.- Bruno Fernandes of Manchester United warms up ahead of the English Premier League match between Manchester United and AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 15 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

La Premier League rompe una de sus tradiciones más antiguas

Sin Boxing Day, sólo juegan Manchester United-Newcastle

Nicolas Kreplak

En medio de la aparición de la Gripe A H3N2 en Buenos Aires

Kreplak criticó un nuevo recorte en Salud

Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias

Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei

Lusi Caputo, Javier Milei

9 medidas económicas que signaron el año

De la sumisión a Trump al fin de las bandas: el derrotero 2025 de la dupla Milei-Caputo

Por Vardan Bleyan

A cuatro días de la intervención quirúrgica

La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi

REDES SOCIALES juguete celular telefono mobile phone

Por cuestiones de seguridad

Multas millonarias a importadores de juguetes

Pidió que tenga "la sabiduría y el coraje"

Cecilia Pando volvió a reclamarle al Gobierno por la libertad de los represores

Por Luciana Bertoia
Santillan

"Feliz Nochebuena de resurrección", dijo en un video

El papelón navideño de la diputada libertaria Juliana Santillán

CAPTURA PANTALLA javier milei

La motosierra navideña

Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”

Consumo en alerta

Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%

En enero

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar

La Plata asesinato vecino

En La Plata

Un hombre mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia

La basura textil que llegó con Milei

De Atacama a tu placard: la ropa que descarta el primer mundo se remata en el conurbano

Por Sol Fabi y Eva Rey
Sanatorio Trinidad Ramos Mejía

El lado negativo de los festejos

Una nena grave por una bala perdida, heridos por pirotecnia y accidentes: el saldo que dejó la Nochebuena

El chef sigue internado en Neuquén

La familia de Christian Petersen rompió el silencio

FOTO REDES SOCIALES racing agustin almendra

Necaxa pagara 2,5 millones de dólares por el pase del mediocampista

Almendra deja Racing y seguirá su carrera en México

Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito

Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz

Se mueven en el mercado de pases para armar el mejor plantel posible para el 2026

River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes