Resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay

La Justicia intimó al Gobierno para que cumpla con la emergencia en discapacidad

Si el Ejecutivo no lo hace en un plazo de cinco días, el magistrado comenzará a aplicarles multas a funcionarios, entre ellos, a Manuel Adorni.

reclamos en discapacidad
(Leandro Teysseire)

Jugueteria

Las ventas de juguetes bajaron 6,9% en unidades.

Ingresos bajos, regalos medidos

Anaconda

“Anaconda”, con Jack Black y Paul Rudd

Una película que funciona como síntoma de época

Por Ezequiel Boetti
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

Al Capone tiene quien le escriba

Por Roberto Caballero

RESURRECCIÓN

IA, inteligencia artificial

Novedades, desafíos e inversiones, y el papel de Argentina

La Inteligencia Artificial del 2026

Anuncian que, con el modelo Milei, habrá un año igual de malo para las fábricas

En 2026 se perderían hasta 2000 empleos industriales al mes

Por Leandro Renou
Papa León XIV, Misa Vaticano Navidad

Leon XIV recordó a los migrantes que “recorren el continente americano”

El papa León XIV pidió paz en Ucrania y Medio Oriente

Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias

Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei

Diputados, sesión por presupuesto

De marcha triunfal a jueves negro

Por Juan Carlos Junio
Edgardo Darío Kueider

Será en abril de 2026 en Paraguay

Ya le pusieron fecha al juicio por contrabando que enfrenta Kueider

Tribunales de Talcahuano

La justicia enfrentada al gobierno

La disputa por la administración de los bienes decomisados

Economía

Lusi Caputo, Javier Milei

9 medidas económicas que signaron el año

De la sumisión a Trump al fin de las bandas: el derrotero 2025 de la dupla Milei-Caputo

Por Vardan Bleyan

Consumo en alerta

Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%

En enero

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar

Sociedad

Cuidados salud cardìaca

Se busca descubrir a tiempo la miocardiopatía hipertrófica

Un test contra infartos de origen genético

La Plata asesinato vecino

En La Plata

Un hombre mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia

La basura textil que llegó con Milei

De Atacama a tu placard: la ropa que descarta el primer mundo se remata en el conurbano

Por Sol Fabi y Eva Rey

Deportes

Isabelle Marciniak

Conmoción por el fallecimiento de la atleta de 18 años

Brasil llora la muerte de Isabelle Marciniak, campeona juvenil de gimnasia rítmica

MANCHESTER (United Kingdom), 20/12/2025.- Manchester City manager Pep Guardiola greets supporters after winning the English Premier League match between Manchester City FC and West Ham United, in Manchester, Britain, 20 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ALEX DODD EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

El noruego publicó una foto parado sobre una balanza

Haaland cumplió con el desafío de Guardiola

MANCHESTER (United Kingdom), 15/12/2025.- Bruno Fernandes of Manchester United warms up ahead of the English Premier League match between Manchester United and AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 15 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

La Premier League rompe una de sus tradiciones más antiguas

Sin Boxing Day, sólo juegan Manchester United-Newcastle

FOTO REDES SOCIALES racing agustin almendra

Necaxa pagara 2,5 millones de dólares por el pase del mediocampista

Almendra deja Racing y seguirá su carrera en México