Cristina Kirchner denunció ayer una maniobra del Gobierno para acelerar la designación de jueces, durante una reunión con organismos de derechos humanos que organizó el bloque del FpV en el Senado. “Hay una vorágine de pliegos de jueces”, explicó el jefe de la bancada, Marcelo Fuentes. Cambiemos busca aprobarlos cuanto antes en la comisión de Acuerdos que preside el peronista dialoguista Rodolfo Urtubey. “No hay tiempo para una ameritación de las designaciones”, se quejó Fuentes. En diálogo con los periodistas, el senador le apuntó al bloque que encabeza Miguel Angel Pichetto de prestar “acuerdo” para esos nombramientos y le envió una advertencia sobre “la no conveniencia de seguir aprobando pliegos en un momento electoral como este”. En el encuentro que se extendió durante casi una hora y media en el despacho de la ex presidenta en el Congreso, estuvieron representantes de los organismos de derechos humanos como Taty Almeyda y el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, entre otros. Por esta actividad, Cristina Kirchner no estuvo ayer en la tercera audiencia en Tribunales por el juicio por la obra pública en Santa Cruz. El tribunal oral ya le había dado la posibilidad de ausentarse en caso de que tuviera alguna actividad por su condición de senadora. “Escuchamos los planteos de los organismos, en particular la preocupación por el despliegue de actividades del Senado que es un retroceso en la política de derechos humanos”, dijo Fuentes y mencionó la designación de Pedro Hooft, hijo de un juez de Mar del Plata denunciado por su participación en la desaparición de abogados en la “noche de las corbatas” (ver página 17). “Hay una tendencia muy pícara del Gobierno. De 900 y pico de jueces, 300 son nuevos nombramientos”, advirtió a la salida el senador Fernando “Pino” Solanas, que también participó de la reunión.