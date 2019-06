"La inflación no se va a resolver desde la simple mirada monetarista de subir la tasa de interés, mientras no se ataca la inflación de costos", señaló a este diario el reelecto presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. En rueda de prensa se presentó la nueva cúpula que comandará la UIA. Acevedo, directivo de Aceitera General Deheza aseguró que la inflación impide pensar un crecimiento de largo plazo. "Hace tres o cuatro meses que el Gobierno viene diciendo que estamos al final de la crisis, pero la situación está igual o peor. Hoy hay pocos que estén pensando en invertir. Seguimos con una económica pendular y, por eso, es necesario un gran acuerdo político", fue su diagnóstico.

Esta semana la entidad participará de una reunión del G-6 con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. La conducción de la UIA reconoce que hay problemas internos a corregir. "Con altas tasas de interés estamos compitiendo con otros países que no las tienen, como tampoco tienen derechos de exportación. Discutir esto es vital para integrarnos inteligentemente", agregó Acevedo.

La cúpula de la UIA ofreció una reunión de prensa para presentar a los nuevos integrantes de la mesa chica de la entidad que, por primera vez en sus 132 años de historia, tendrá a una mujer entre los principales puestos gerenciales. Se trata de Carolina Castro, quien viene de la Asociación de Fábricas Argentinas de Autocomponentes, un sector muy castigado los últimos años (ver aparte). También hubo recambio con empresarios que vienen -al igual que Castro- del semillero de UIA Joven, compuestos por referentes industriales y pymes "sub 50". Estuvieron también el vicepresidente Daniel Funes de Rioja (referente de la Copal), el secretario Alberto Alvarez Saavedra (Cilfa), el representante PyMI Miguel Angel Rodríguez (Sinteplast) y el economista en jefe del Centro de Estudios Económicos, Diego Coatz.

"El comportamiento de la industria siempre fue heterogéneo. Entre 2017 Y 2018 la discusión era que los distintos rubros industriales crecían a velocidades muy distintas. Hoy la situación es que están cayendo todos o casi todos a ritmos distintos", resumió Acevedo al ser consultado por Página/12. El debate puertas adentro se da en un crisol de realidades distintas, que va desde grandes compañías trasnacionales y pequeñas y medianas industrias y economías regionales. El factor común es que, en mayor o menor medida, todas están en problemas. "Ya tuvimos la misma discusión con el anterior presidente del Banco Central -en referencia a Federico Sturzenegger, salteándose a Luis Caputo- respecto de que no se puede resolver la inflación subiendo la tasa de interés, mientras aumentan la tasa estadística a importaciones que pega en el costo del producto", detalló Acevedo.

"Hoy el crédito está prácticamente paralizado. El financiamiento para la pyme es cero", aseguró Rodríguez, secretario de la entidad, haciendo con su mano derecha un círculo para remarcar la cifra. "Nos va a costar mucho frenar la inflación para después plantearse volver a crecer", insistió Acevedo.

La cúpula de la central fabril evitó manifestar algún favoritismo de cara a las elecciones de octubre, aunque sus directivos enviaron el mensaje del deseo de reunirse con los precandidatos. "Como entidad gremial empresaria no puedo tener una posición política, pero venga quien venga va a recibir nuestra propuesta", aseguró el reelecto titular de la UIA. Entre ellas se encuentra una reforma laboral que, según aseveran, no se trataría de una flexibilización. "No podemos con una legislación de hace 100 años. Hay un montón de personas que se podrían tomar sin estas leyes", sostuvo Acevedo, aunque luego reconoció que no hay planes de expansión del empresariado ante el actual contexto económico. Respecto del dólar, abogó por una estabilidad en el tipo de cambio para evitar "atrasos que luego quieran ser corregidos con una apreciación del ciento por ciento del dólar que se traslada a los precios internos". "Para hablar del tipo de cambio hay que discutir reintegros y retenciones", concluyó Acevedo.

Funes de Rioja, a quien dentro de la entidad lo llaman el canciller, se refirió a la visita de Bolsonaro esta semana. "Es importante y trascendente una reunión con Bolsonaro para fortalecer la integración comercial de ambos países. Vamos a tener una reunión de alto nivel empresarial, en el marco del G6, con el mandatario brasileño. El objeto es avanzar en la armonización de la normativa aduanera", explicó el empresario del sector alimentos. Según relató, los sectores que pondrán en la mesa de discusión, que esperan se abra a pares brasileños, son automotor, alimentario y energético.