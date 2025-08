Tuvieron que pasar 20 años para que una invaluable entrevista al hijo de Juan Riera, y continuador de su legado, Ermes Riera, pudiera salir a la luz.

La entrevista fue realizada en Salta por las periodistas Silvia Majul y Karina Micheletto, grabada en formato VHS, y quedó a la espera de un momento indeterminado, algo que sucede hoy, vísperas del Día del Panadero, profesión que atraviesa horizontalmente a la familia Riera.

La entrevista guarda el potente testimonio en primera persona de Ermes, uno de los diez hijos que tuvo Juan Riera, el famoso Juan Panadero inmortalizado por la zamba. Juan Riero continuó el legado panadero, actuó como biógrafo y levantó similares banderas a las de su padre, luchando por los derechos sociales del gremio siendo presidente de la Cámara de Industriales Panaderos.

Gracias a la gentileza de la periodista Silvia Majul la entrevista brota, aportando una interesante mirada en la construcción colectiva de la memoria y el camino de Juan Riera, un personaje que aún sigue concitando interés y grandes mitos alrededor de su figura.

Ermes Riera, en el III Congreso Sudamericano de la Industria del Pan (Imagen: gentileza familia Riera)





Majul rememora dando contexto a la entrevista: “Hace 20 años me encontraba con la periodista Karina Micheletto viajando a Salta para entrevistar a varios personajes: músicos, artistas, poetas, escritores, pintores. Nuestra sed de cultura popular, en la raíz de este siglo, iba a estar destinada a un libro que contase la historia del folklore”.

"Recuerdo que en un solo fin de semana entrevistamos a Eduardo Madeo, de Los Fronterizos; Daniel Toro, Perecito, Eulogia Tapia, Hugo Chagra, Abel Mónico Saravia y Ermes Riera, entre otros. Hoy, que la vida me encuentra trabajando un nuevo libro sobre mujeres, me topo con una charla junto a Celia de la Serna donde cuenta su pasado militante y sugerencias que le hacía a su hijo Ernestito Guevara, más conocido como El Che. Y de allí, inmediatamente se viene la pasión con que Ermes Riera se quería asegurar que nosotras le creyéramos el paso del Che por la panadería. Nos mostró hasta donde había guardado la bici, y que, incluso, su padre le había regalado la boina que luego lo inmortalizaría en varias fotografías”, concluye la periodista.

Familia Riera, en el patio de la famosa casa-despacho de pan, en Pellegrini 515. Año 1960 (Imagen: gentileza familia Riera)





Bajo esta contextualización aparece la charla, el intercambio; justamente, en el momento de la entrevista Ermes se encontraba escribiendo y compilando el libro “Juan Panadero, antes y después”, que desde diferentes aristas traza un recorrido por la vida de su padre, el anarquista y panadero ibicenco Juan Riera.

La charla comienza intempestiva entre Ermes y las periodistas. “Somos diez hermanos, todos con nombres de la mitología griega. Éramos muy pobres, (César Fermín) Perdiguero fue uno de los primeros que llegaron a casa de mi padre, porque era íntimo amigo de mi hermano Hugo. La zamba viene a ser un detonante de lo que era el papá, pero el papá tenía una trayectoria de gran nivel. De la bohemia, pasan prácticamente todos por la casa, el primero justamente fue Perdiguero.

"Mi padre vino muy pobre de España, solo con su alma. Primero llegó a Buenos Aires, después pasó a Tucumán, en ese tiempo todos los inmigrantes venían al Hotel de Inmigrantes, pero el papá nunca ha querido recibir dádivas del gobierno, no esperaba hacerse la América, venía con otras ideas”.

Ermes Riera, en el centro, Manuel Castilla a su lado, y Celso Saluzzi, con el bandoneón (Imagen: gentileza familia Riera)





—¿De profesión panadero?

—(Muestra una foto del hermano Hugo, el hermano de Dino Saluzzi, Celso, Castilla, el doctor Antonio Muro y el doctor Roberto Nazr) Fue en la casa de Nazr donde nace lo de la puerta abierta. Ellos eran vecinos nuestros y resulta que el papá le alquiló la casa donde teníamos la panadería, que era la primera panadería con fachada de panadería, antes trabajaba en hornitos de barro, debajo de árboles de algarrobo, donde Dios lo ayude. Ahí comienza ya la panadería en serio.

—Y lo de la puerta abierta…

—Lo dice la zamba y es verdad. El papá era de esos hombres que confiaban en el hombre, quería recuperar al ser humano, por eso dejaba la puerta abierta, para que todos seamos hermanos... podríamos vivir sin puertas si somos civilizados. El centro de la cuestión es cuando la zamba dice que “Juan Riera daba esa flor de trigo como quien entrega el alma”, esa es la frase columna vertebral de la zamba. Castilla, que era más amigo de mi hermano Hugo, me daba la razón. Pero como vivimos tiempos extraños, salta (toma importancia) lo de la puerta abierta, que tendría que ser normal.





—¿Por qué dice que nació en la casa de Roberto Nazr?

—Cuando nos piden la casa de (calle) Urquiza, porque alquilábamos, el padre (de Nazr) tenía un almacén de ramos generales, entonces papá le compraba harina y esas cosas, e iban los hermanos de Roberto a llevar a la panadería lo que papá compraba. Entonces cuando a mi papá le piden esa propiedad, Juan y Ramón, que eran los mayores hermanos de Roberto, le dicen a mi papá que se había desocupado; estaban en la Pellegrini y San Juan con el almacén y se desocupa la casa contigua. Ellos nos recomiendan, porque mi padre era buen pagador, no se usaban garantes sino recomendaciones. Pasa un tiempito y el Manuel Castilla, que vivía en el pasaje Cabral a la vuelta de la Pellegrini, llega con Perdiguero, que ya eran amigos de mi hermano, (ahí es cuando) Castilla entra (a trabajar) en el diario El Intransigente de cadete. Y como ellos también vendían diarios, Perdiguero y mi hermano, se hacen amigos. Castilla se hace amigo de nosotros ya grande, y de cadete llega a ser secretario privado de Michel Torino. El mismo Perón lo hace llevar preso a Michel Torino y le clausura El Intransigente. Castilla cae preso, nada más que por ser secretario privado. (Luego) Castilla comienza a admirarlo al papá por sus conocimientos y porque ya era conocido en la clase obrera. El papá viene con ideas renovadoras de Europa. Cuando llega a Tucumán, comienza a ver que había más explotación del hombre por el hombre, y se aferra al anarquismo. A Perdiguero, que era muy pobre, casi huérfano, en casa lo querían como un hijo, para nosotros era como un hermano.

Floreal Riera, de chomba celeste. Abajo, Ermes, en la panaderia de la calle Independencia (Imagen: gentileza familia Riera)





—La panadería de ahora, ¿dónde es?

—En la calle Independencia 885, ya somos los hijos…

—Los hijos siguieron con el oficio…

—La mayoría. Mi hija es nutricionista, hizo investigaciones de pan fortificado con calcio para pacientes de diálisis, y también fortificado con hierro.

—¿Es cierto que el Che Guevara pasó por la panadería en su viaje a México?

—El Che Guevara pasa por la casa del papá cuando no era todavía el Che Guevara, en el 50 y pico, cuando se recibe de médico y se viene en motoneta. Ya tenía tendencia socialista-anarquista. Cuando yo saco en la revista La Gauchita que el Che ha estado en la casa, me hablan por teléfono de todas partes que el Che nunca ha estado en Salta. El Che ha estado una vez en Salta y en la casa del papá, pero pasa desapercibido porque era de tendencia anarquista, y los anarquistas cuidaban a la gente. Yo nací en el 31, tendría 20 y pico de años, y lo vi una vez, no era de barba ni nada. Luego de los años pasa la madre del Che por la casa. Mi hermano Hugo era el que más se acordaba de eso; hicieron un asado, posiblemente con Castilla también, los Dávalos, todos con el Che. Tanto es así que escuché una versión de que la boina del Che se la dio Dávalos, y otros decían que se la regaló el papá, porque venía de países vascos, y era una boina vasca. El papá era anarquista. En Ibiza eran gente muy religiosa y la escuelita donde él iba era la iglesia de Ibiza, ahí el papá era monaguillo y cantaba. Pero después se transforma, no en un incrédulo ni en contra, él no creía en la primacía de una religión por sobre las otras.

Augusta Caballerone y Juan Riera (Imagen: gentileza familia Riera)





—¿Cómo llega a formarse, cómo accede a la lectura de los autores anarquistas?

—Antes de venir a Tucumán pasa por Rosario donde estaba la crema de los anarquistas, al punto que conoce al famoso doctor Lazarte, fundador de una universidad de Rosario, asistió a sus conferencias. De España traía algunas pequeñas referencias de la Revolución Industrial Inglesa, pero un chico de 14 años no podía saber mucho. Su padre, Juan Riera, era un católico, muy creyente, y con la madre, Eulalia Torres, vivían de lo poco que les daba la tierra y el mar, tenían 3, 4 hectáreas de tierra. Cuando el papá estaba acá se abre un proceso sucesorio y le mandan una carta diciendo que tenía su parte. Eran tres hermanos, José, Antonio y Juan. José muere en Cuba después de la Revolución, él se alista con Camilo Cienfuegos. Antonio, el más chico, se queda en España. Y papá les dice que les agradece pero que él no se sentía con la autoridad de ser un heredero de las tierras que ya eran valiosas. El sueño de papá era volver a España a ver a la madre, nunca pudo. Papá era un hombre de mucho trabajo, pero no le importaban las finanzas ni nada. Tenía dos empleados, José Torres y Rubén Saravia. Aparte estaba don Andrés Castillo, íntimo amigo de papá, tío del capellán del ejército que salió a defenderme cuando meten preso a mi hermano Floreal en el 76, porque la persecución (no solo fue a Juan Riera) siguió con los hijos. Antes Onganía también lo pone preso por 15 días, a él y a un hermano menor.





—Artistas importantes como León Felipe pasaron por la panadería…

—Él le dedicó con sus propias manos un libro al papá… se lo llevaron los militares en un allanamiento a la casa. Vino a Salta a dar conferencias invitado por papá y su gente. Lo presenta el Cuchi Leguizamón en el teatro y le hace el famoso chiste; el Cuchi recién recibido de doctor, al entrar al escenario frente a la sala (...) sale a presentarlo y León Felipe entra por la derecha, el Cuchi le dice “yo lo tenía por un hombre de izquierda y entra por la derecha”.

—¿Falú también era uno de los que frecuentaba la panadería?

—Claro. Después de Perdiguero llega Falú, con la misma edad, unos 13 años. Era el único que iba a una academia de música a estudiar guitarra, y luego van los tres, Perdiguero, mi hermano Hugo y Falú.