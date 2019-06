"Hoy Newell's es un ejemplo en cuanto a como se está manejando con el pago de los jugadores y el plantel está al día. Todas las transferencias de los sueldos se hacen mediantes bancos, no existen cheques, no existen pagos en mano", aseveró el directivo leproso.

Salir de la rutina

El plantel de Central completará los trabajos en la pretemporada lejos de la ciudad. El entrenador Diego Cocca solicitó a los directivos viajar con el plantel por diez días al exterior. El técnico propuso viajar a Paraguay y la directiva le propuso ir una semana a San Luis. El destino se definirá de acuerdo al bajo presupuesto del club y los acuerdos para jugar amistosos. "Me gustaría ir diez días a otro lugar para salir de la rutina, más allá de que en el predio tenemos todo", explicó Cocca.

"Cuando yo me fui de Newell's y Lisandro (Martínez) estaba en pleno proceso de desarrollo. Yo no tomé la determinación de que no jugara en el club". Diego Osella, ex entrenador de Newell's

5 Juveniles sumó ayer Diego Cocca a Primera: Rodrigo González, Joan Mazzaco, Franceso Lo Celso, Alan Marinelli y Franco Sarco.

Detalles del fideicomiso

Dirigentes de de Newell's y representantes de agrupaciones opositoras tuvieron ayer reunión en el juzgado del salvataje judicial del club para definir detalles del fideicomiso propuesto por los hinchas para reunir plata a destinar a refuerzos. En el cónclave aparecieron algunos desacuerdos del contrato presentado por el fiduciario, que será el banco Municipal.