Pistas viejas y nombre conocido

El fiscal Matías Edery, a cargo de la Unidad de Gravedad Institucional junto con su par Luis Schiappa Pietra, brindó ayer precisiones sobre la pista que reactivó la causa del doble crimen de Luis Medina y su pareja Justina Pérez Castelli. Esta nueva "hipótesis de trabajo" tiene en la mira a Esteban Alvarado, preso por el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, cuya investigación echó luz sobre esa organización criminal, dijo el fiscal en declaraciones a LT8. El fiscal reconoció además que "hubiera sido imposible" hacer el crimen "sin cobertura policial".

"Hay que aclarar que no hay relación entre el homicidio de Lucio Maldonado y Luis Medina. Sí en la causa y en la investigación sobre Esteban Alvarado, que se disparó sobre un grupo de personas que trabajaría en una organización criminal con él, vimos que muchos testigos que venían a declarar refieren al crimen de Medina y a esas circunstancias. Y desarrollan detalles sobre el hecho que son muy particulares y que, entiendo, no habían salido a luz, y por supuesto ahora son materia de investigación. Algunos detalles que no plantean la necesidad de volver a ver la causa (del doble crimen) con esta nueva información", precisó el fiscal.

A la Unidad de Gravedad Institucional aún no llegó el legajo del juez de instrucción que investigó la causa Medina, pero Edery y Schiappa Pietra esperan atar esos cabos con la nueva información que obtuvieron durante la investigación del crimen del prestamista Maldonado.

"El crimen hubiera sido imposible sin cobertura policial; pero de dónde vino no lo podemos responder hoy y no sé si vamos a poder". Edery.

El crimen de Medina y su pareja, conocida como Justine Fuster, fue el 29 de diciembre de 2013 en Ayolas y Circunvalación. A más de un lustro, Edery explicó que los nuevos testimonios permiten reconstruir la secuencia de los hechos: "Todos son coincidentes. Sacan de la escena una moto, dicen que son vehículos y que no existió resistencia por parte de las víctimas". El asesinato, en palabras del fiscal, "hubiera sido imposible hacerlo sin cobertura policial; pero de qué lugar vino no lo podemos responder hoy, ni tampoco sé si la vamos a poder responder".

"La investigación permite saber que hubo un grupo de gente que era compartido entre Alvarado y Medina, quienes fueron socios y que tuvieron un problema de negocios: hablamos de negocios ilícitos. Esto es lo que refieren testigos que no son presenciales, si no que cuentan lo que conocieron en ese momento por ser del entorno de ambas personas", dijo el investigador sobre la relación entre Medina y Alvarado.

Ayer, en tanto, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía realizó seis allanamientos contra un grupo cuyo liderazgo adjudican al propio Alvarado. Dos de los procedimientos, en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fueron realizados en casas del barrio cerrado Puerto Roldán, sobre la autopista Rosario-Córdoba. Una de ellas está en construcción, mientras la otra asombró por su lujo a los funcionarios que fueron al lugar. Según las fuentes consultadas, una pertenece a un titular de una firma de transporte, sospechado de actuar como testaferro. La otra, al dueño de una concesionaria de avenida Pellegrini, que tras ser allanada meses atrás cambió de nombre: de Pizzicatti Automotores a San Ignacio. Sospechan que sólo se trató de un cambio de identidad pero no de administradores. Además, la TOE irrumpió en un inmueble en Tierra de Sueños en Roldán y en dos casas y un taller de chapería de Rosario.