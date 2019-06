Desde hace once días, los trabajadores de la Salud de Salta acampan frente al despacho del gobernador Juan Manuel Urtubey en reclamo del pase a planta permanente de 1800 precarizados. Denuncian que la mayoría se desempeñan como monotributistas o contratados, ninguno tiene ART ni obra social, y en algunos casos del interior de la provincia cobran apenas 2500 pesos por mes. "Vemos que este gobernador se va dejando una planta de precarizados que varias veces prometió efectivizar. En algunas paritarias la provincia hasta ha puesto fecha de blanqueo de los compañeros, pero nunca lo cumplieron", advirtió Víctor Chuquisaca, uno de los referentes de los manifestantes.

El miércoles, al cumplir diez días de conflicto, los manifestantes, entre los que hay una mayoría de mujeres, intentaron entrar en la Casa de Gobierno. Hubo forcejeos y la infantería impidió el ingreso a los golpes. Presionados por el impacto mediático de la represión, los funcionarios accedieron a hablar con ATE. Una delegación fue recibida por el vicegobernador, Miguel Isa, y el ministro de Salud, Roque Mascarello, y aunque en la reunión no hubo definiciones, le pidieron al gremio "uno o dos días" para presentar una respuesta.

Los manifestantes decidieron esperar sin levantar el acampe. Lo sostienen con turnos rotativos y guardias por las noches, en las que se están registrando bajísimas temperaturas.

Hasta ahora el argumento sostenido por el gobernador Urtubey fue que no puede efectivizar a los trabajadores porque la provincia debe cumplir con el pacto fiscal de reducción de sus gastos.

"No es mala voluntad", declaró el mandatario. "La ley de responsabilidad fiscal a mí me prohíbe hacer eso, habría que modificar la ley en el Congreso Nacional y también en la Legislatura de la provincia. Estoy impedido por ley, no me dejan hacerlo, entonces en eso quiero ser responsable, porque para mí sería... Imagínese, termina mi mandato en 6 meses, sería genial dejar a todo el mundo en las condiciones que todo el mundo quiera, pero hay cosas que no puedo hacer porque la ley no me lo permite."



El Pacto de Responsabilidad Fiscal -impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en el marco de la toma de deuda con el FMI- fue firmado con los gobernadores a finales de 2017. Urtubey fue uno de los primeros mandatarios provinciales en aceptarlo y aplicarlo, tras lo que inició un plan de reducción de gastos del Estado provincial. Este ajuste fue presentado como necesario para "hacer competitiva" a la Argentina y "generar empleo".





Según el relevamiento realizado por ATE, el ingreso de trabajadores en condiciones precarias de contratación "se viene acumulando desde antes, a partir del año 2009, y algunos casos vienen de más atrás", dijo Chuquisaca. "El número creció porque cuando se jubilaba alguien no se reponía el cargo, el hospital lo reemplazaba con un contratado. Entre los contratados hay médicos clínicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeros, técnicos y administrativos. En la provincia hay hospitales con recursos, donde los precarizados están un poco mejor, pero en otros, como el hospital San Bernardo, hay 300 trabajadores que hace ocho años no tienen obra social ni ART".

"Este no es un reclamo arrebatado", agregó el dirigente. En ese sentido contó que desde 2016 se firmaron, como parte de las paritarias, seis actas acuerdo con compromisos para el pase a planta de contratados. "En los últimos años venimos cediendo salario para garantizar la estabilidad laboral, pero la estabilidad nunca llegó. Se nos agotaron los tiempos."