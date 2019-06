Familiares de las víctimas de la Masacre de San Miguel del Monte le reclamaron al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, que se determine si hay más responsables directos –además de los 13 detenidos– y que “no se detenga la investigación para establecer las responsabilidades políticas”. La reunión se hizo en Monte, en medio de un creciente malestar de familiares y vecinos que piden “la renuncia de la intendenta Sandra Mayol”. El cuestionamiento viene desde el día posterior al hecho, ocurrido el 20 de mayo, pero se hizo público como repudio al encuentro que Mayol tuvo el martes con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, también señalado como responsable político de lo ocurrido. Al mismo tiempo, la madre de una de las víctimas le demandó a Mayol que “reincorpore a Alexis Rodríguez”, el empleado del Centro de Monitoreo que difundió por las redes las primeras imágenes del accionar policial y que desde el día del hecho no volvió a ocupar su puesto de trabajo.

Yanina Zarzoso, la mamá de Camila López, una de las víctimas, difundió por las redes sociales un mensaje a la intendenta: “Sandra Mayol sigue su vida como si nada (...) sigue en su puesto con las manos bien limpias, y no justamente por ser inocente, sino por habérselas lavado muy bien”. Y luego preguntó: “¿Por qué Sandra Mayol no sabía que en su pueblo la policía trafica merca (...) no sabía que en su pueblo los policías amenazan, coimean, golpean a inocentes por nada (...) no sabía que la policía mató a cuatro pibes (...) no sabía que el secretario de seguridad (Claudio Martínez, uno de los detenidos) tiene responsabilidad sobre los hechos”. Y concluye: “Sandra Mayol ¿no sabe que ella también es responsable?”.

El cuestionamiento se debe a que, muchas horas después del hecho, cuando se sabía ya que hubo disparos contra el Fiat en el que iban los jóvenes que fallecieron y la adolescente que sigue internada, la intendente seguía abonando la mentira policial de que había sido “un accidente de tránsito”.

La mamá de Camila también le pidió “públicamente” a Mayol que “reincorpore a Alexis (Rodríguez) a su puesto de trabajo” en el Centro de Monitoreo de las cámaras de seguridad del municipio. Yanina Zarzoso, le recordó a la intendenta: “Usted me dijo en la cara que estaba de franco ¿lo recuerda?. Una mentira más”. Por su parte, en su cuenta de Twitter, la periodista local Mariana Verón dijo: “Alexis Rodríguez, el empleado del Centro de Monitoreo que aportó la prueba material clave para desentrañar el caso, todavía no pudo volver a trabajar. Primero lo suspendieron. Ante el escándalo le dijeron que no se presentara. Hoy sigue sin poder volver”.

Las críticas a la intendenta crecieron luego de la reunión que mantuvo, el martes, en La Plata, con el ministro Ritondo. Por las redes sociales, familiares y vecinos expresaron su repudio: “¿Esa es Sandra Mayol (...) sonriendo y abrazando a Ritondo, otro de los responsables políticos de la masacre de Monte? ¿De verdad esto ocurrió, a sólo 15 días de la masacre?”. En la reunión con Ritondo, la intendenta pidió más policías y más medios para tratar de lograr “el necesario restablecimiento del enlace entre las fuerzas de seguridad y la comunidad”, según se informó oficialmente.

Los vecinos respondieron: “¿En serio se le ocurrió pedir más policías para el pueblo en el que esa misma fuerza asesinó a cuatro pibes? Parece un chiste, pero no. Esa es Sandra Mayol (...) la que reprodujo el discurso de la policía y aseguró a las familias que no hubo disparos, la que ideaba las estrategias de seguridad del pueblo con Claudio Martínez, el secretario de Seguridad detenido por participar del asqueroso encubrimiento”.

Y continúan las expresiones de rechazo: “Sandra (Mayol), la que cuando cayó detenido (el comisario Julio) Micucci, se dio cuenta que le había mentido, la que recién a los 11 días de la masacre arma una conferencia de prensa sin preguntas y nos habla de ‘policías buenos’ y ‘policías malos’, la que ahora nos dice que hay que confiar en el nuevo comisario a cargo, Daniel Bogado, quien propuso a los familiares y vecinos ‘empezar de cero’. Sí, de cero vamos a empezar cuando se haga justicia y paguen todos los responsables materiales y políticos de esta masacre. Y lo vamos a lograr por Camila, Gonzalo, Danilo y Aníbal. Fuerza Rocío!”.

En ese marco se hizo la reunión con Conte Grand, quien sin embargo aseguró ante la prensa que fue “una muy buena reunión” con los familiares. Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representa en la causa a las familias de dos de las víctimas, informó que en el encuentro le plantearon al procurador bonaerense “seguir avanzando en los detalles de la investigación, porque creemos que hay más responsables del encubrimiento y también pedimos que no se detenga la investigación de las responsabilidades políticas, como de la intendenta municipal y las políticas de seguridad de Monte”.