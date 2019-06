"El PJ recuperó la voluntad de vencer"

"En el Concejo marcamos fuertemente la agenda, en la discusión social, en lo productivo y lo laboral, en materia de políticas de género. Y no lo hacemos desde lo individual si no en articulación con organizaciones sociales, con el movimiento obrero, el movimiento de mujeres", afirmó el concejal Eduardo Toniolli, quien busca renovar su banca encabezando la lista del Frente Juntos-PJ. En una entrevista con Rosario/12, el edil justicialista consideró que "el peronismo recuperó la voluntad de vencer porque tiene un proyecto político para la ciudad y para la provincia, pero sobretodo para el país, eso moviliza, genera mística". El titular del PJ rosarino dijo que existe una gran expectativa porque el peronismo, después de 46 años, puede volver a ganar la intendencia. En ese marco, Toniolli señaló que a partir del 10 diciembre pretenden ser la bancada oficialista para lograr un Concejo que tenga un diálogo más abierto con el Ejecutivo. "En caso de ser así, nuestro objetivo será poder construir mayorías en base al modelo de ciudad al que aspiramos y al que nos empujan nuestro electorado y los sectores sociales organizados con los que construimos esta alternativa", destacó el candidato del justicialismo.

A tan sólo 10 días de las elecciones generales, Toniolli consideró que por el nivel de disputa, tanto a nivel provincial como municipal, la atención está puesta en los ejecutivos. En ese sentido, el concejal expresó: "El peronismo está firme, estamos esperanzados y tenemos mucha expectativa. Es una fe que se acompaña de la voluntad de vencer que ha recuperado el peronismo porque tiene un proyecto político para la ciudad y para la provincia, pero sobretodo para el país, eso moviliza, genera mística".

Toniolli planteó que "la gente empieza a mirar de nuevo al peronismo como la única fuerza con posibilidades ciertas de desplazar por el voto popular al gobierno de Macri, entendemos que eso también traslada ese debate a todas las discusiones a todos los niveles del Estado. Hay una referencia del peronismo como una fuerza capaz de gestionar exitosamente, con valores que tienen que ver con la justicia social, con la defensa de la industria nacional. Percibimos que hay referenciación de lo local con lo nacional en una parte importante de los vecinos y vecinas".

De todos modos, el secretario general del PJ rosarino consideró que esta particularidad no le baja el precio a la elección de concejales, a partir de la caída del socialismo en comicios pasados: "Hay un proceso de pérdida de confianza de una parte importante de la población en la gestión local que hace décadas no se veía en Rosario, esto introduce la posibilidad cierta y al alcance de la mano de un signo político en la gestión. Esto también genera determinada expectativa en la elección de concejales".

Según Toniolli, el tema de la seguridad pública aparece en un lugar importante a la hora de las demandas, pero así como hace unos años en los procesos electorales era el tema determinante. "Hoy, y no porque hayan caído las estadísticas o los índices de homicidios o haya bajado la violencia en Rosario, al contrario, si no porque encima de eso aparece una angustia y desazón mucho más grande, que tiene que ver con la falta de trabajo, la incertidumbre con respecto al futuro. El de la seguridad ya no es el único eje de discusión", abundó el edil.

--¿Por qué considera que hay que votar la lista que encabeza?

--Es una lista que está integrada por compañeras y compañeros que, en primer lugar, venimos desarrollando una tarea legislativa, tanto los que estamos en la lista como el interbloque que se potenció a partir de haberse unificado después de muchos años, de marcar agenda en el Concejo Municipal. Lo hicimos en lo que tiene que ver con la discusión social, con la emergencia, con lo productivo y lo laboral, con ordenanzas como el Compre Local para que las Pymes locales se conviertan en proveedoras del Estado y deje de comprar contenedores en Chile, bicicletas públicas, colectivos en la provincia de Buenos Aires o en Brasil. También marcamos fuertemente la agenda incluso a la hora de discutir la que nos quería imponer el municipio, fundamentalmente por el endeudamiento. Fue el peronismo el que frenó el planteo que hacía la intendenta de colocar deuda en el mercado de capitales y el tiempo nos terminó dando la razón porque hoy tendríamos el 40 por ciento del presupuesto municipal tomado por deuda. También fijamos agenda en materia de políticas de género con ordenanzas que son únicas en su tipo. Fueron una batería de propuestas que fijaron agenda, quizás desde un lugar minoritario, pero con mucha actitud.