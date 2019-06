“En Italia ya es bastante complicado filmar, pero adaptar al cine una historieta es más difícil todavía”, observa Emanuele Scaringi, director de La profezia dell’armadillo, que se proyectará este domingo a las 14.30 en los cines Village Recoleta como parte de la Semana del Cine Italiano. El film viene de ser reconocido en distintos festivales, incluyendo una nominación a mejor film en la sección Orizzonti, del Festival de Venecia, un premio del Sindicato Nacional de Periodistas Cinematográficos de Italia a la actuación de Pietro Castellitto y nominaciones en los David di Donatello como mejor guión adaptado. La película cuenta las viscisitudes de jóvenes de treinta años en las afueras de Roma cuando se enteran que murió una amiga de la infancia. Pero lo que podría ser un drama puro y duro es, en rigor, una comedia existencialista ácida que oscila entre la rebeldía y el sentar cabeza. Para agregar una cuota de delirio, uno de los protagonistas tiene un amigo imaginario que asume la forma de –por supuesto– un armadillo.

La profezia... está basada en la historieta homónima de Zerocalcare (quien colaboró en el guión adaptado para el film), un éxito de ventas para la producción independiente del mercado italiano: superó los 100.000 ejemplares vendidos en cinco ediciones. El espíritu independiente y vivaz del original está bien reflejado en la pantalla.

“La novela gráfica tenía un elemento muy surrealista que me gustaba mucho, pero sobre todo me interesaba que contaba a una generación, la de los treintipocos, de un modo muy irónico, y que abordaba un problema muy importante que es la falta de trabajo, la crisis de la producción en Italia”, plantea el director al charlar con PáginaI12. La relación del personaje principal con el trabajo es sinuosa: oficia de auditor interno en una aerolínea, es tutor de un niño bien, e ilustrador e historietista en sus ratos libres. Aunque la película puede leerse como una lucha contra el nihilismo, su protagonista rechaza “al sistema” y sus incursiones al centro romano son motivo de angustia. “Crecí en una zona muy parecida a la del autor de la historieta, en la periferia de Roma, que es muy distinto a la postal romana que suele presentarse al mundo”.

–¿Qué le interesaba retratar de este ambiente?

–Cuando se habla de la periferia suelen retratarse personas marginales, criminales, “de la mala vida”. Rara vez se cuenta de las personas comunes que se esfuerzan, estudian, trabajan. Eso me interesaba mucho.

Los protagonistas del film tienen 30 años. No sé por qué motivo, en Italia a los treinteañeros no se los considera adultos. Son como estudiantes eternos. Pero una persona de treinta años no consigue encontrar un trabajo, no tiene casa, no tiene una estabilidad. Cuando eso pasa tenés un problema social enorme en puerta.

–Ante ese contexto los personajes resisten, se plantean distintos niveles de lucha contra el sistema.

–Esta generación, o su actitud ante la crisis, tiene una fecha de inicio que fueron las revueltas de julio de 2001 contra la realización del G8 en Génova. Que de hecho tuvieron un muerto, Carlo Giuliani. Que hubo tres días de lucha de guerrilla donde se combatía contra los poderosos del mundo. Así que esto representa a esa generación.

–Del grupo de amigos de la infancia hay otra chica, que aparece brevemente y se convirtió en todo aquello que no querían ser.

–¡Sí! Muchos exponentes del movimiento terminaron así (ríe).

–Al mismo tiempo la película es...

–¡Una comedia!

–Sí, pero también tiene una cosa de nostalgia o melancolía por la juventud perdida, ¿verdad?

–Sí, y fue lo más complicado de contar. En la película hay diferentes juegos. La principal dificultad era combinar la elaboración del duelo, que es un género cinematográfico en sí mismo, con el tono de comedia. Era difícil mantener estos dos aspectos y no quería que se volviera algo demasiado rígido. Entonces confiamos mucho en los actores, en improvisar algunas escenas, y jugar con la emotividad.

–¿En ese trabajo cómo fue el diálogo con la obra original?

–Uno de los autores del guión es también el autor de la novela gráfica. La historieta eran relatos breves y el desafío era contarlo como historia larga, pero dándole aires, respiros. Entonces queríamos hacer las escenas sin indicar las frases exactas, darles flexibilidad con la improvisación.

–Además de una comedia y el relato de un duelo, también es un film sobre la entrada a un mundo adulto. El armadillo amonesta al personaje.

–El armadillo también le dice “aceptá tus límites”. Creo que el luto por el personaje de Camille no es tanto un amor perdido, de una muchacha que ya no está, sino el recuerdo de una mujer que lo inició a la vida, que lo hizo leer, plantearse cosas, pensar políticamente. Y luego de esa elaboración, sí, él entra al mundo del trabajo, al mundo adulto. No es que no lo era, sino que pudo aceptarlo.