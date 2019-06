La agrupación Vecinos de Villa Elisa por Memoria, Verdad y Justicia realizará hoy un acto para repudiar la impunidad del militar retirado Eduardo Carlos Videla, quien se pasea en libertad por esa localidad al norte de La Plata pese a estar procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Ex jefe de sección de la “compañía de combate Mayor Keller” del Batallón de Comunicaciones 181, que intervino en secuestros en varias ciudades del sur bonaerense, Videla fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal local, que todavía no fijó la fecha del juicio oral que lo tendrá en el banquillo. Del acto previsto para las 15 en el Paseo de la Memoria de Villa Elisa participarán el abogado y periodista Pablo Llonto, el ex juez platense Carlos Rozanski, la especialista en comunicación y criminóloga Azucena Racosta y el dirigente gremial Gustavo Bellingeri.

La Cámara Federal bahiense procesó a Videla en 2016 por su actuación en 51 casos de secuestros y torturas entre 1976 y 1977. En la indagatoria el militar sugirió que había integrado otra compañía y se había limitado “a la instrucción de técnicas alámbricas de campaña” pero los jueces refutaron esa defensa, que se contradice con las funciones que surgen del organigrama de la unidad y con el legajo de Videla, quien al pedir autorización para casarse se dirigió “al jefe de la compañía de combate Mayor Keller”.