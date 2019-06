La concejal platense Victoria Tolosa Paz (Unidad Ciudadana) dio a conocer en las últimas horas el video de una cámara oculta que muestra el intento de un funcionario de la municipalidad de La Plata para que una empleada acuse a la edil de un hecho de corrupción ante las cámaras de canal 13. La difusión del video causó conmoción y en La Plata se rumorea que el funcionario ya habría dejado su cargo, en medio de muestras de solidaridad de diversos sectores políticos con Tolosa Paz.

En el video se ve a Martín Musciatti, el Secretario de Comunicación nombrado por el intendente Julio Garro, en la casa de Verónica Bravo, empleada municipal y vecina del Barrio La Victoria, en la localidad platense de Arturo Seguí. Tolosa Paz habló con Página/12 y contó que “quisieron hacer una operación de prensa” para desacreditarla en su carrera a la intendencia. “En 2017 intentaron esto mismo con el diario Hoy y hace unos días lo volvieron a hacer con el portal Realpolitik, muy vinculado al intendente”, afirmó.

Hace diez años, Tolosa Paz asesoró a las familias que ocupaban cuatro manzanas en la zona y estaban a punto de ser desalojadas. “Hice la mediación y salió el boleto de compra venta de los terrenos para hacer el trámite de escrituración social. El expediente está en la Escribanía General de Gobierno, fue todo legal, pero operan diciendo que yo me quedé con plata”.

La reaparición del tema hace pocos días en Realpolitik, cuando la campaña ya está en ciernes, puso en alerta a Tolosa Paz. El miércoles por la noche, un grupo de personas, entre las que estaba Musciatti, le insistieron a Bravo para que diera su testimonio contra Tolosa Paz. Al día siguiente, la encaró Manuel Jove, que se presentó como parte del equipo de producción del programa de TV de Jorge Lanata. El funcionario de Julio Garro se comprometió a verla el viernes por la mañana. Bravo avisó a Tolosa Paz y lo grabó. En el video, realizado en la casa de Bravo con la presencia de su marido, también empleado municipal, Musciatti le ofrece mejores condiciones de trabajo, incluyendo un traslado más cerca de su casa y dos cajas de leche para la parroquia a la que asiste. A cambio, la mujer debía dar su testimonio contra Tolosa Paz.

En el video también se ve a Musciatti explicando los motivos de la operación. “La mina está todo el tiempo en los medios diciendo que quiere ser candidata a intendente de La Plata. ¿Cómo puede ser, esta mina con este pasado, candidata a intendente? A mí me parece que eso amerita hacerle la vida imposible diez mil veces”, asegura. Y después negocia la continuidad del trabajo de Verónica como contraprestación, “para que puedas laburar en lo que a vos te guste y te quede bien”.

“Me quieren ensuciar porque les puedo ganar la intendencia, soy la esposa de Pepe Albistur, Pepe es amigo de Alberto Fernández y creen que así golpean a Alberto”, razonó Tolosa Paz. De hecho, la concejal protagonizó un pasaje del primer programa de Lanata este año. “Me sacaron una frase de contexto a partir de un video”. En ese video, Tolosa Paz habla con Alberto Fernández por teléfono desde un barrio pobre de La Plata y dice “podría ser como que la gente no entiende y hay un entendimiento absoluto”. Según Tolosa, “quisieron mostrar diciendo que la gente pobre no entiende y yo digo lo que digo en sentido de que no se discute la decisión de Cristina de ir como vice”.

Para la concejal, “se trata de una operación de prensa, un refrito de lo que hicieron en 2017 cuando yo iba primera en la lista de concejales, por eso mi denuncia penal a Musciatti, que quiso vender una operación de prensa”. El rumor de estas horas señala que Musciatti, responsable de repartir pauta del municipio, dejó su cargo. Mientras, hubo muestras de solidaridad a Tolosa Paz que exceden al kirchnerismo, como Florencia Rollié, concejal de Cambiemos, o Lorena Riesgo, también edil y aspirante a la intendencia, que hicieron llegar su apoyo a Tolosa Paz.