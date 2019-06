Desde San Salvador de Jujuy

A pesar del intenso frío y de algunas mesas que abrieron tarde, se desarrollan con normalidad los comicios en Jujuy, donde Cambiemos espera obtener su primer triunfo en una elección a gobernador en el país. Tras emitir su voto, Gerardo Morales, que aspira a ser reelecto, señaló que hay que esperar que se cuenten los votos y aseguró que desde hace días que no habla con Mauricio Macri. El peronismo va fragmentado en tres listas y en una cuarta Unidad Ciudadana.

Más de medio millón de personas están habilitada a votar en la provincia. Además de la elección a Gobernador y Vice, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y se eligen intendentes en 27 municipios; concejales y comisionados municipales. Para las elecciones locales, están también habilitados para sufragar 1807 extranjeros. Los resultados oficiales se conocerán a partir de las 21 horas.

En conferencia de prensa, en la Escuela 147 Regimiento 20 de Montaña, donde Gerardo Morales emitió su voto a las 11 de la mañana, el actual mandatario dijo que esta es “una jornada diferente. Es la primera vez que se da la situación de que los jujeños podemos resolver la cuestión de un proyecto provincial, enfocarnos en la provincia, en los municipios, en las ciudades. La verdad es que fue una campaña bien tranquila, empezó bastante fría, pero de pronto hace un mes y medio, dos meses, la gente empezó a concentrarse en ver y en pensar el futuro de Jujuy. Viví una campaña limpia, bastante tranquila”. Sin embargo, esta es la segunda vez desde el retorno de la democracia que se desdoblan las elecciones en la provincia. La primera fue en 1995, en un clima de gran inestabilidad política donde en menos de cinco años pasaron cuatro gobernadores. Ese año, Oscar Perassi, electo por la legislatura, anticipó los comicios.

En sus declaraciones Morales buscó no nacionalizar el resultado. Ante la consulta respecto a si podría tratarse del primer triunfo importante de Cambiemos, luego de la victoria en las elecciones legislativas de Corrientes la semana anterior, se mostró cauto y dijo que había que esperar a que la gente votara. “Esta es una elección que se da en la provincia con una realidad provincial”, destacó.

¿Va a insistir el radicalismo con integrar la fórmula presidencial?, le consultó un periodista. “No se si insistir, pero vamos a retomar el tema esta semana”, respondió.

El candidato del Frente Justicialista, Julio Ferreyra, que votó en la ciudad de Palpalá, donde hay 42 listas colectoras en el cuarto oscuro mostró su disconformidad: “para mí los partidos deben decidir una lista y punto. Esto es un entrevero. Las colectoras suman votos para el primero pero se terminan peleando entre ellos. Hay que terminar con ese tipo de cosas. Para mí cada partido presenta su lista y a otra cosa”. Y agregó: “Es un día importante de la democracia. Una elección es una compulsa de ideas, la gente elige lo que le parece mejor. Una elección no es una guerra y el que gana gobierna y el que no, si puede ayuda y sino se va decorosamente a la casa. El adversario no es un enemigo”.

La diputada provincial Alejandra Cejas, del Frente Patriótico Entre Todos fue una de las primeras en votar. Reclamó que empezó un poco tarde la jornada, pero que auguran “que sea un día de fiesta, tranquilo, donde haya gran cantidad de votantes y cuando empiece a menguar el frío van a ir a votar todos los jujeños. Vamos a ver como se presenta el cierre de urnas”.

Paula Álvarez Carreras, la candidata a gobernadora por Unidad Ciudadana expresó: “Jujuy, como el resto del país vive una situación crítica. Lo importante es que los ciudadanos tienen la posibilidad real de elegir quienes serán sus representantes en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Esperamos que lo hagan con memoria".

Por su parte, el diputado provincial y candidato a gobernador Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, dijo sentirse satisfecho por la campaña militante que hicieron en toda la provincia. “Esperamos poder lograr más bancas de concejales y diputados en la legislatura”, señaló.

El senador nacional y candidato a gobernador Guillermo Snopek aseguró que la división del peronismo se debe a que “no se convocaron internas partidarias. Si a eso se suma el manejo discrecional de los cargos, el resultado es que disminuye la participación. Por eso decidimos conformar el Frente Juntos por Jujuy”. El legislador también denunció que “funcionarios de la localidad de San Antonio llevaban las urnas de un lugar a otro y eso habla de la falta de profesionalidad del Tribunal Electoral”. También reclamó manejo discrecional de las elecciones en algunos lugares de la provincia y la falta de presencia de la Gendarmería en determinadas localidades.

El ministro de Seguridad, Ekel Meyer, por su parte aseguró que las 223 mesas previstas para las elecciones están funcionando en las escuelas previstas con total normalidad. El operativo para estas elecciones incluye 450 gendarmes y policía de la provincia. "Las urnas están controladas con GPS, para que no haya dudas de los recorridos que van a hacer", confirmó. Respecto a denuncias por incumplimiento de la Ley Electoral y la veda, Meyer señaló que se denunciaron algunos empujones de personas entregando votos detrás de una escuela, pero que fue subsanado rápidamente.