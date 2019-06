El periodista Daniel Santoro fue llamado a indagatoria en la causa que investiga una mega red de espionaje ilegal. De este modo, deberá comparecer en Dolores el martes 25 de junio a las once de la mañana. El juez Alejo Ramos Padilla consideró que “se ha corroborado 'prima facie' no sólo el vínculo de conocimiento y confianza que mantenía con Marcelo D´Alessio, sino su participación y su aporte en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva investigada”.

Para el magistrado, el rol del periodista era clave en el engranaje para concretar las extorsiones y amenazas. Según afirma, “D´Alessio utilizaba su relación con Daniel Santoro para amedrentar y extorsionar a sus víctimas y las intimidaba con publicaciones periodísticas”, como por ejemplo en los casos de Gabriel Traficante y Mario Cifuentes.

El juez de Dolores considera que a diferencia de otros periodistas que sólo se nutrían de la información que les proveía el falso abogado, en el caso de Santoro “habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal que desarrollaba, sus métodos y contribuía al desarrollo de los planes ilícitos que llevaba a cabo la organización”.

En una entrevista con Jorge Fontevecchia, el periodista de Clarín y del programa Animales Sueltos había asegurado que sólo recibía información por parte de D´Alessio. Es decir, que solo era una fuente periodística. Según había señalado en esa oportunidad sólo cometió “errores”, porque - según él- le dio demasiada confianza al falso abogado hoy detenido y procesado en la causa.

En concreto, se le imputa a Santoro haber colaborado en la extorsión al ex directivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat. Según el llamado a indagatoria materializado esta mañana “no sólo habría tenido conocimiento de los métodos intimidatorios y coactivos que fueron ejercidos sobre el ex Director de PDVSA Argentina para que brindara una entrevista en el restaurant Sarkis, sino que su actividad habría estado encaminada a la continuidad del plan pergeñado para que, en contra de su voluntad, Brusa Dovat finalmente formulara una denuncia penal con un contenido direccionado en la Fiscalía Federal del Dr. Carlos Stornelli”

También se lo acusa de haberle entregado información a D´Alessio sobre sus colegas del programa Animales Sueltos, “que luego era reportada a otros miembros de la asociación ilícita”. De hecho, en la causa ya declararon como testigos Alejandro Fantino y Romina Manguel, quienes habrían sido espiados por la organización, con participación de su propio compañero de trabajo.

Santoro había intentado en aquella entrevista justificar su vínculo íntimo con D´Alessio: “Lo conocí en noviembre de 2016 y en enero sufrí una embolia pulmonar. Me llamaba y me decía “Daniel, Daniel, te tengo que ver”. Yo no podía salir, estaba en reposo. Ahí fue cuando le dije “bueno, vení a mi casa”. Lo recibí a tomar un café y empezó a meterse. Es una persona muy educada, muy agradable. Así logró ganar mi confianza. Esa fue mi imprudencia, haber dejado que se metiera en mi entorno de amistad y familiar".

Sin embargo, para Ramos Padilla, Santoro mantuvo un “vínculo estrecho y de mutua colaboración con las actividades de espionaje ilegal” que llevaba a cabo la organización.