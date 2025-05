Votó Jorge Capitanich con críticas al Gobierno de Chaco: "La gente tiene que optar entre comer o pagar la luz”

El exgobernador chaqueño Jorge Capitanich fue el primer candidato a diputado provincial de Chaco en emitir su voto. Lo hizo apenas abrieron los comicios, en la Mesa 18 de la Escuela N° 41 “Ricardo Ivancovich” de Resistencia, donde denunció que en la provincia existe "una situación social muy compleja y eso se va a ver reflejado en las urnas, porque la gente tiene que optar entre comer o pagar la luz”.

Luego de agradecer que “afortunadamente reina el buen tiempo en toda la provincia, después de una semana de localidades anegadas por las intensas lluvias”, dijo que aún persisten dificultades en varias localidades, como Fortín Belgrano y Fuerte Esperanza, en El Impenetrable chaqueño. “Están complicadas por el temporal, pero esperamos que todos puedan ejercer su derecho al voto”, dijo.

Este domingo, Capitanich también se refirió al proyecto de Ficha Limpia y dijo que su espíritu no debe ser desvirtuado. "Yo quiero muchas fichas limpias: ficha limpia para todos. Ficha Limpia para jueces y fiscales, que tienen que presentar declaración jurada patrimonial y positiva. Ficha Limpia para los medios de comunicación. Ficha Limpia para las redes sociales (...). No se puede pretender imponer un voto calificado como en 1862. La Ficha Limpia tiene que ser una herramienta de transparencia, no de exclusión. Que voten todos, que ejerzan derechos todos, y que no se cercene el derecho de nadie", opinó.