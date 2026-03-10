La Finalissima busca nuevo destino en Europa

finalisima seleccion argentina españa

MADRID, 18/12/2025.- La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022. La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales (19.00h CET/18.00h GMT). Fotografías de archivo de Argentina con la Copa América 2024 (izq), y España levantando el trofeo de la Eurocopa 2024. EFE/Archivo/Cristóbal Herrera/Hannibal Hanschke

(EFE)