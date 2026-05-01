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Economía

En el Día del Trabajador

Lumilagro festeja que contratará 60 trabajadores después de echar a 170

En los últimos dos años cerraron casi 3 mil pymes y se perdieron más de 24 mil puestos de trabajo en el sector.

Lumilagro
Lumilagro Lumilagro (Sin Credito)

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Por debajo de la inflación acumulada

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