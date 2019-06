ALADDIN

Con Mena Massoud y Will Smith. Dir: Guy Ritchie. ATP.

Hoyts: DBOX Cas: 13.15, 16.15, 19.00, 21.50 hs; tras sáb, 00.40 hs. 2D Cas: 14.10, 17.00, 19.45, 22.35 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: *12.40, 15.00, 22.00 hs. 2D Cas: *13.10, 15.40, 18.10, 20.30 hs. (*Función cancelada sáb y dom)

Showcase: 3D Cas: 12.00, 14.40, 17.20 hs. 2D Cas: 14.00, 16.20, 16.40, 19.00, 19.20, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.40 hs. 2D Sub: 20.00, 22.35 hs; tras vie y sáb, 01.15 hs.

Village: 3D Cas: 15.00, 21.00 hs; tras vie y sáb, 00.05 hs. 2D Cas: 13.45, 15.30, 16.30, 18.30, 19.15, 21.30, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.30, 00.45 hs.

AVENGERS: ENDGAME

Con Robert Downey Jr. y Chris Evans. Dir: Joe y Anthony Russo. SAM 13 años.

Hoyts: 2D Cas: 22.10 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 15.30, 19.05 hs. 2D Sub: 22.35 hs.

Village: 2D Cas: 14.00, 17.30, 21.00 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs.

BLINDADO

Con Gabriel Peralta y Luciano Cáceres. Dir: Eduardo Meneghelli. SAM 13 años.

Showcase: 12.00, 13.55, 22.30 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs.

Village: 13.30, 17.10, 19.00, 23.30 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

CIRQUE DU SOLEIL: KURIOS

Producción itinerante. Dir: Michel Laprise. ATP.

Hoyts: Mañana, 20.00 hs.

Showcase: Mañana, 19.55 hs.

CUANDO DEJES DE QUERERME

Con Flor Torrente y Miki Esparbé. Dir: Igor Legarreta. SAM 13 años c/res.

Showcase: 12.00, 14.10, 21.40 hs; tras vie y sáb, 00.35 hs.

DE NUEVO OTRA VEZ

Con Romina Paula y Esteban Bigliardi. Dir: Romina Paula. SAM 13 años.

Village: Cas: 16.30, 20.45 hs.

DOLOR Y GLORIA

Con Penélope Cruz y Antonio Banderas. Dir: Pedro Almodóvar. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.05, 17.20, 19.30, 21.40 hs.

Hoyts: Cas: 12.30, 15.40, 18.10, 20.40, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00, 20.10 hs.

Showcase: Cas: 12.25, 14.50, 17.15, 20.00, 22.20 hs; tras vie y sáb, 00.55 hs.

Village: Cas: 16.15, 21.00 hs.

DOUBLES VIES

Con Juliette Binoche y Guillaume Canet. Dir: Olivier Assayas. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.00, 17.15, 19.20, 21.45 hs.

DUMBO

Con Colin Farrell y Eva Green. Dir: Tim Burton. ATP.

Showcase: Cas: 12.00 hs.

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

Con Graciela Borges y Oscar Martínez. Dir: Juan José Campanella. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.45, 17.10, 19.35, 22.00 hs.

Hoyts: 19.10 hs.

Nuevo Monumental: 17.30 hs.

Showcase: 14.25, 16.30, 17.05, *19.15, 19.45, 22.10, 22.30 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs. (*No se emite mañana)

Village: 19.30, 22.15 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

EL MISTERIO DEL PADRE PÍO

Documental. Dir: José María Zavala. SAM 13 años.

Hoyts: 15.30, 20.30 hs.

EL RATON PEREZ Y LOS GUARDIANES DEL LIBRO MAGICO

Con Carla Chiorazzo y Bruno Oro. Dir: Juan Pablo Buscarini. ATP.

Hoyts: Cas: 12.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 13.20 hs.

Showcase: Cas: 12.00 hs.

Village: Cas: 15.20 hs.

GODZILLA II

Con Millie Bobby Brown y Vera Farmiga. Dir: Michael Dougherty. SAM 13 años.

Hoyts: 3D Cas: 16.30, 19.30 hs. 2D Cas: 13.00, 22.20 hs; tras sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 17.00, 22.30 hs.

Showcase: 2D Cas: 13.50, 16.45, 19.30 hs. 2D Sub: 22.15 hs; tras sáb, 01.05 hs.

Village: 3D Cas: 18.00 hs. 2D Cas: 13.30, 18.45, 21.30 hs; tras vie y sáb, 00.15 hs.

JOHN WICK 3: PARABELLUM

Con Keanu Reeves y Halle Berry. Dir: Chad Stahelski. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 20.20, 23.10 hs; tras sáb, 00.45 hs.

Showcase: Cas: 14.10 hs. Sub: 16.50, 19.30, 22.05 hs; tras vie y sáb, 00.55 hs.

Village: Cas: 13.45, 19.15, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.45, 01.15 hs.

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

Con Linda Cardellini y Madeleine McGraw. Dir: Michael Chaves. SAM 13 años.

Showcase: Sub: solo tras vie y sáb, 01.15 hs.

Village: 2D Cas: 23.15 hs; tras vie y sáb, 01.20 hs.

MA

Con Luke Evans y Octavia Spencer. Dir: Tate Taylor. SAM 16 años.

Showcase: Sub: solo tras vie y sáb, 01.00 hs

MI MASCOTA ES UN LEÓN

Con Mélanie Laurent y Langley Kirkwood. Dir: Gilles de Maistre. ATP.

Hoyts: Cas: 13.30, 15.45, 18.00 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 15.50, 18.00, 20.10 hs.

Village: Cas: 14.00, 16.15, 18.30 hs.

NADANDO POR UN SUEÑO

Con Noée Abita y Mathieu Amalric. Dir: Gilles Lellouche. SAM 13 años c/res.

Cines del Centro: 14.50, 17.05, 19.25, 21.50 hs.

Village: Cas: 16.30, 20.45 hs.

PARQUE MÁGICO

Animación. Dir: Dylan Brown. ATP.

Showcase: 2D Cas: 12.05 hs.

POKÉMON, DETECTIVE PIKACHU

Con Justice Smith y Ryan Reynolds. Dir: Rob Letterman. ATP.

Hoyts: 2D Cas: 13.30, 16.00 hs.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 15.15 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 16.55 hs.

Village: 2D Cas: 13.30, 15.45, 18.05, 20.20 hs.

ROCKETMAN

Con Taron Egerton y Richard Madden. Dir: Dexter Fletcher. SAM 16 años.

Nuevo Monumental: Sub: 20.00, 22.20 hs.

Showcase: Sub: 14.15, 19.50, 22.25 hs.

Village: Cas: 22.30 hs.

UGLY DOLLS

Animación. Dir: Kelly Asbury. ATP.

Showcase: Cas: 12.15, 14.20 hs.

X-MEN: DARK PHOENIX

Con Sophie Turner y James McAvoy. Dir: Simon Kinberg. SAM 13 años.

Hoyts: XD DBOX 3D Cas: 11.50, 14.30, 17.10 hs; tras sáb, 01.10 hs. XD DBOX 3D Sub: 19.50, 22.30 hs. 2D Cas: 12.50, 14.00, 16.40, 17.50, 19.20, 22.00, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 17.20 hs. 2D Cas: *13.50, 18.00, 19.30, 22.10, 22.45 hs. 2D Sub: 20.00 hs. (*Función cancelada vie y sáb)

Showcase: 3D Cas: 13.00, 15.25, 17.50, 20.15 hs. 3D Sub: 22.40 hs; tras vie y sáb, 01.10 hs. 2D Cas: 12.40, 15.05, 17.10, 19.35, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.25 hs. 2D Sub: 12.20, 14.45, 17.30, 19.55, 22.20 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs.

Village: 4D Cas: 14.45, 17.15, 19.45 hs. 4D Sub: 22.20 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. 3D Cas: 14.30, 17.00, 19.30, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs. 2D Cas: 15.30, 18.00, 20.30 hs. 2D Sub: 23.00 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1.

EL CAIRO CINE PÚBLICO

Santa Fe 1120.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 201 bis.

Andrés Calamaro. Presenta "Cargar la suerte". 30 de nov. Vta online: www.tuentrada.com

ASOCIACIÓN JAPONESA DE ROSARIO

Iriondo 1035.

Farolitos. Junto a Bajo Consumo. Vie 14, 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Panama Trío. Obras de The Beatles, boleros mexicanos y temas de jazz internacional. Hoy, 21.30 hs.

Mirna Manassero. Canciones latinoamericanas y covers de rock nacional. Mañana, 21.30 hs.

Banda Verde. Temas Beatles, Creedence, Elvis y otros. Jue 13, 21.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Joel Tortul Cuarteto + Juan Ignacio Molina. Noche de música popular argentina. Mañana, 21 hs.

La Cofradía. Tributo a Joaquín Sabina. Vie 14, 21 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Franco Fontanarrosa. Presenta "Paraíso a la miseria". Dom 23.

EL CÍRCULO

Laprida 1223.

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Bajo la dirección del maestro español François López-Ferrer. Vie 14, 21 hs. Ent grat.

Pedro Aznar y Manuel García. Gira "Abrazo de Hermanos". Vie 21, 21 hs.

Víctor Heredia. 50 años de trayectoria artística. Sáb 29, 21 hs.

Entradas: boletería del teatro o por www.ticketek.com.ar.

FAUNA

Tucumán 1016.

Palo Pandolfo Y La Hermandad. Presenta "El vuelo del dragón" junto a Pulsión. Sáb 15, 21 hs.

FLOYD ROCK PUB

Dorrego 1362.

Get In The Ring. Tributo A Guns N´ Roses. Vie 14, 23.30 hs.

Plan 4. Show con sus mejores temas y los hits de Pantera. Sáb 15, 20.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

Patagonia Revelde. Presenta "La Fecha del Año" junto a La Inefable. Sáb 15, 21 hs.

METROPOLITANO

Junín 501.

Tini. En el marco de "Quiero Volver" Tour. Vie 14, 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Leandro Giménez. El guitarrista y cantante presenta nuevas canciones y repaso por su carrera musical. Vie 14, 21.30 hs.

Diosque + Los Besos. Sáb 15, 21 hs.

Ruta Nacional Canción. Anfitriona: Yamile Baidón. Sáb 15, 21 hs.

Sueñero con Julián Venegas. Mié 19, 20 hs.

Guitarra dímelo tú. Homenaje a Atahualpa Yupanqui. Vie 21, 21 hs.

Micaela Chauque. La cantautora y luthier indígena presenta "Jallalla". Vie 21, 21.30 hs.

Laura Cicerone. Presenta "Sincro". Sáb 22, 21.30 hs.

José Santucho. Presenta "Juglaría" con la participación de Jorge Fandermole, Cecilia Todd y más. Sáb 29, 21.30 hs.

La Familia de Ukeleles. Orquesta de época que versiona canciones de los años 20 a los 50. Sáb 29, 21.30 hs.

VORTERIX ROSARIO

Salta 3519.

La 25. Gira marginados, único show. Sáb 15, 20 hs.

Teatros

DEL RAYO

Salta 2991.

Cirujas. Con Yamil Barbero y Gianina Rodríguez. Dir: María de los Ángeles Oliver. Jue de jun, 21 hs.

La Orden del Dragón. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dramaturgia y dir: Aldo El-Jatib. Vie de jun, 21 hs.

Danza en pie: Civilización y Barbarie. Con Lucía y Franco Bracco. Dramaturgia y dir: Diego García y María Inés Vitanzi. Sáb de jun, 21 hs.

Estar sentado lo menos posible. Con María Lorena Concari y Jorge Luis De La Rosa. Dramaturgia y dir: Soledad Verdún. Dom de jun, 20 hs.

Reservas: 0341- 4360454

GALPÓN 15

Buenos Aires y el Río.

Vangart. Show del director artístico del Cirque du Soleil creado para nuestra ciudad. Sáb 15, 21 hs.

Ent online en www.vangart.com.ar

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Lucas Lauriente. Stan Up. Jue 13, 21 hs.

De cómo estar juntos. Una comedia de bodas. Dir: Romina Tamburello y Paola Chávez. Vie 21 y sáb 22, 21.30 hs. Dom 23, 20 hs.

Bailemos sobre la cenizas, Hamlet. Versión libre de la obra de Shakespeare. Con Rodolfo Pacheco. Dir: Ricardo Arias. Sáb 22 y dom 23, 21 hs.

La Faraona. Show cómico de Martín Cirio. Jue 27, 20 hs.

Concierto Mediativo. Experiencia que une el arte y la meditación. Vie 28 y sáb 29, 21 hs.

Para Pibes y Pibas

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 13 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Mar a vie de 9 a 17hs. Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.

LA NAVE

San Lorenzo 1383.

Ciclo Títeres La Hormiga. Presentando todo su repertorio y con un grupo invitado. Sáb y dom de jun, 16.30 hs.