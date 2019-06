"Hay que basarse en lo que hicieron las localidades"

Mónica Fein entiende que si resulta electa senadora del departamento Rosario, después de ser intendenta, lo suyo será continuar con dedicación exclusiva lo que ya viene haciendo como presidenta del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom), el organismo que integran 25 municipios y comunas del departamento. Por eso refuta a su competidor justicialista, Marcelo Lewandowski, y afirma que sí hay identidad metropolitana consolidada. "Hace ocho años que venimos trabajando, y el BID dice que nuestro Ecom es el que mejor funciona en el país porque es el único que logró un plan estratégico y que cada localidad tenga su plan urbano. A lo mejor Lewandowski viene de otro lugar y no está bien informado", señaló.

Fein destacó obras de carácter metropolitano con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo como la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Villa Gobernador Gálvez para la región, y la elaboración de los planes urbanos de cada localidad. "Eso no lo logró nadie más en Argentina", destacó. Y reveló que el BID acaba de aprobar el financiamiento por 18 millones de dólares para transformar el predio Paganini -53 hectáreas donde está el policlínico Eva Perón y el Hogar Escuela de Granadero Baigorria- en un parque regional con espacios deportivos y de educación. Enumeró el parque de la cabecera del puente a Victoria y la avenida ribereña que une Rosario con Baigorria y que seguirá hasta San Lorenzo.

"Presido el Ecom casi desde su creación y participo de los planes metropolitanos de cada ciudad. Hoy Alvear, Soldini, cualquier localidad tiene en claro cómo crecerá, qué preservar. Hay mucho trabajo realizado, así que hay que conocer un poquito antes de decir que la región no tiene identidad ni trabajo metropolitano. Tal vez Lewandowski viene de otro lugar y no conoce esta información que nos pone en la vanguardia del país con administraciones de distintos signos políticos", marcó Fein.

Entonces, la socialista proyecta desde el Senado continuar la senda del Ecom: "Ya tenemos diagnóstico, nos conocemos, tenemos consensuado las rutas y caminos que hacen falta para mejorar la conectividad, la avenida de segunda ronda para aliviar Circunvalación, mejorar el transporte metropolitano que no solo es el ferroviario. Obras a impulsar para que cada localidad se desarrolle y que la gente no tenga que migrar a las grandes ciudades".

Con esa concepción regional, sugirió la idea de que el Drei que cobra cada municipio aporte a un fondo para obras de carácter metropolitano. "Tengo un conocimiento previo y de entendimiento con intendentes de distinto signo político para resolver el problema de los vecinos. El próximo senador o senadora debe basarse en lo que las localidades ya hicieron", advirtió.

-La oposición marca que en infraestructura para la producción hay asuntos pendientes que la provincia no realizó -comentó Rosario/12.

-El gobierno provincial viene desarrollando infraestructura de caminos histórica. Recuerdo que cuando el Frente asumió, el gobierno anterior tenía un tope de coparticipación para los municipios y comunas. Rosario protestó eso, porque Reutemann le había puesto un tope y Binner, apenas asumió, lo eliminó. También reclamó el 15% de lo que no nos daban antes y ahora lo seguimos reclamando. Si nos hubieran dado ese 15% desde el principio habría más obras. Desde que lo recibimos el gobierno provincial planificó programas como Equipar para que hasta el pueblo más chico comprar equipamiento, ahora nos adelantó plata que Nación no paga para hacer pavimentos. La producción no está mal por falta de infraestructura, está mal por la política del gobierno nacional -contraatacó.

En esa línea, Fein recordó la disparidad de subsidios al transporte "cuando Buenos Aires tenía el triple que el interior, el subte costaba 2 pesos y nuestro boleto de colectivo ya estaba en 10 pesos". "El problema no empezó hace tres años, la desigualdad en el federalismo es un proceso que viene de larga data", aclaró.

En otro orden, defendió el sistema de salud pública: "Es emocionante ver que en localidades pequeñas como Villa Amelia programan turnos en el hospital Provincial, y el paciente viene a atenderse por especialista sin tener que venir a la madrugada, y que en el centro de salud tienen medicamentos de producción pública y que extraen una muestra de sangre que llega al Cemar y cuyo resultado vuelve on line al centro de salud. Eso es un orgullo".

-En Funes, Roldán, padecen el crecimiento abrupto de población sin la infraestructura de servicios adecuada.

-Claro, y pasó por falta de planificación urbana, porque el capital privado planifica solo. Ahí debe intervenir el Estado con los vecinos. Rosario tiene 900 hectáreas como área industrial disponible pero creo en la coordinación metropolitana para que el proceso productivo sea equilibrado, porque si una localidad instala una industria sin plan urbano, puede causar un problema.

Entre sus primeras iniciativas si resulta electa, comentó: "Hay que seguir con obras de infraestructura como el acueducto del Gran Rosario, potenciar los proyectos de transporte metropolitano, y espero ser parte del debate de la reforma constitucional. Un presidente comunal debe tener 4 años de mandato, no dos, con dos períodos posibles como un intendente, y así darle más estabilidad a las comunas".