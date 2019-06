Mariel Fernández, ex concejala y referente del Movimiento Evita, se lanzó ayer como precandidata a intendenta de Moreno con fuerte apoyo de los sindicatos, las organizaciones sociales y los movimientos de mujeres. La dirigente buscará derrotar en las PASO al actual intendente, Walter Festa, y convertirse en la primera mujer en gobernar el distrito. “Estamos muy felices y esperanzados, queremos transformar Moreno en un lugar que nos enorgullezca”, dijo a Página|12 minutos antes de que comenzara el acto de presentación de su candidatura al que asistieron el dirigente social Juan Grabois, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, los dirigentes del Movimiento Evita Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, y los diputados Leonardo Grosso, Araceli Ferreyra, Victoria Donda y Patricia Cubría.

Con una larga trayectoria en el trabajo territorial junto a los sectores populares, Fernández se muestra impaciente por convertir esa militancia en uno de los ejes centrales de su gestión y espera ampliar, con su candidatura, el apoyo a la fórmula nacional Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

–¿Qué la motivó para enfrentar al intendente Walter Festa en las PASO?

–Moreno está en una situación de abandono total. Un distrito tan pobre y castigado ya no soporta un intendente ausente como Festa. Los vecinos y vecinas vienen con nosotros a plantear sus problemas porque ya no confían en la gestión municipal. Se perdieron recorridos de colectivos porque las calles son intransitables, no hay atención primaria de la salud y los habitantes de Moreno van a los municipios vecinos para hacerse atender. Si me piden que rescate algo bueno sobre la gestión de Festa, tengo que decir que no hay nada. Y eso no me pone contenta, me entristece muchísimo.

–¿Cuáles serán los primeros pasos de tu gestión ante un eventual triunfo?

–Yo vengo trabajando desde muy chica en los barrios, con el armado de centros culturales y de proyectos educativos, con las cooperativas haciendo viviendas y limpiando arroyos. Vengo acompañando la pelea y la exigencia de justicia por las muertes de Sandra y de Rubén, cuyas familias no fueron escuchadas por el intendente. Me quiero hacer cargo de todo, no sólo de una parte. Aunque lo venimos haciendo sin ser gestión municipal, vamos a ponernos a trabajar fuerte para sacar a Moreno del abandono y convocamos a todos los que quieran luchar por un municipio mejor y más digno.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.