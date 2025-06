En su editorial por 750, la conductora Cynthia García analizó la candidatura de Cristina Kirchner para las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y criticó la despolitización promovida por el gobierno del presidente Javier Milei. En relación a esto, remarcó la necesidad de un Estado presente y garante de derechos, y cuestionó a La Libertad Avanza por seguir las políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y las grandes corporaciones, priorizando el superávit fiscal por encima de las personas.



El editorial de Cynthia García

Ellos llevan al extremo el enfrentamiento porque es una época extrema entonces así como frente al caos de representación Cristina dice hay que volver a representar, y lo que también entiendo que plantea como concepto de fondo es que hay que volver a representar en términos políticos. La política tiene que volver a representar no sólo un partido, no sólo el peronismo, no sólo el campo nacional y popular.

La política tiene que volver a representar, el radicalismo tiene que volver a representar, Juntos por el Cambio, o el PRO, o como sea eso que queda, tiene que volver a representar porque lo que plantean en esta democracia legitimada por las redes sociales de la Libertad Avanza, que insisto son el brazo ejecutor de decisiones que vienen del Fondo Monetario Internacional o de las elites de las corporaciones económicas, es una despolitización total.

El Gordo Dan, pobre hombre, que no sé siquiera si va a ser el candidato, me enteré que era médico pediatra y había pasado como becario del Garrahan, no lo podía creer. No sé si va a llegar a ser, pero lo que le quiere plantear La Libertad Avanza como brazo ejecutor de las decisiones de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional y las corporaciones a Cristina Fernández de Kirchner es la no política, eso le están ofreciendo.

Cristina dice que a la sociedad hay que representarla, y hay que representarla políticamente ampliando derechos, discutiendo incluso cómo tiene que estar presente el Estado. Estado presente discutido para que sea un Estado presente y eficiente, hasta eso está poniendo en discusión la expresidenta, y del lado de las corporaciones y de esta ejecución de extremo dicen “nosotros vamos a presentar la no política”, esa es la discusión, ya ni siquiera es la discusión entre dos modelos.

Así como el capitalismo acumula, y en esta acumulación de capital timbero, como dijo Rolando Graña, un capitalismo de la timba, acumula y genera crisis en las sociedades, pero no en el propio eje capitalista que vive de las crisis, se alimenta de estas crisis. La Libertad Avanza se alimenta de la no política, porque la no política, porque la despolitización es completamente necesaria para que una sociedad acepte lo que gana un jubilado o lo que gana un becario del Garrahan o del Posadas.

Si la política está de por medio, si vuelve la escena de la representación como volvió ayer en la marcha multifrentista de los miércoles o como volvió en el quórum que permitió votar y aprobar un magroaumento que va a representar 300 y pico de monedas de miles de pesos para los jubilados, cuatro kilos de milanesas de aumento, lo que está volviendo ahí es la política. La política y la representación es lo que le va a resolver la vida a las mayorías, no al déficit fiscal, no al superávit fiscal.