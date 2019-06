El socialismo quedó descolocado

El acuerdo Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, provocó sorpresa en el mapa político nacional, y algo mas que eso en la provincia de Santa Fe, donde en cuatro días más se celebrarán las elecciones para definir quién gobernará el cuarto distrito del país en cantidad de electores, en medio de un panorama político que ofrece varias dudas entorno a los resultados pero también una certeza: Cambiemos se ubicará en tercer lugar y no más abajo porque solo hay tres fórmulas en la carrera hacia la Casa Gris. Entre encuestas que circulan, actos de campaña, operaciones de prensa y gran expectativa por el desenlace electoral, la elección de Lavagna rebotó tanto como la de Mauricio Macri el día anterior, y el cierre del acuerdo entre "Los Fernández" y Sergio Massa. Pero nada de eso salió a la superficie en la provincia: ningún dirigente de peso opinó públicamente. El silencio del gobernador Miguel Lisfchitz tras el anuncio del tandem del rebautizado Consenso Federal 2030 obedece a un par de cuestiones de distinta relevancia: la más importante es la cercanía de un comicio que se presenta reñido tanto para la gobernación como para la intendencia de Rosario con el peronismo. El otro dato significativo, es que el gobernador había estado con Lavagna antes de ayer en una extensa reunion que fue rematada con la publicación de un tweet en el que resaltaba "el camino de la coherencia" de ese espacio, pero nada le dijo el ex ministro de Economía de su intención de sumar al gobernador salteño, y menos en la fórmula presidencial. Cuando Lisfchitz se marchó del lugar de la reunión, sabía que sus expectativas de ser él quien completaría el binomio eran pocas, más aún Margarita Stolbizer -que también participó de ese encuentro- compartía con el santafesino que el médico Facundo Manes sería el elegido.

Apenas la niebla le permitió regresar de Buenos Aires, el gobernador de Santa Fe atendió a los medios y concedió entrevistas en las que cuestionó la fórmula lanzada por el presidente Muricio Macri al sostener que "la presencia de Miguel Pichetto echa por tierra el discurso renovador de Cambiemos" y definió al candidato a vice como una de las figuras "más rancias del peronismo conservador".

Ni Lifschitz ni ninguno de los candidatos del Frente Progresista va formular declaraciones hasta pasadas las elecciones provinciales. "No vamos a distraer esfuerzos hasta que podamos garantizar el triunfo y la continuidad del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, de la cuestión nacional vamos a hablar a partir del lunes", dijo una fuente del gobierno a este diario.

Sin embargo, voceros partidarios evalúan alternativas de cara al cierre de listas y no descartan las posibilidad de una "boleta corta" sin fórmula presidencial. "Esto limita mucho las chances de nuestros diputados porque en una elección presidencial los votantes buscan la boleta de Presidente y Vice", sostuvo un alto dirigente del socialismo que no obstante eso presume que "es muy difícil tragarse esto, no solo por la fórmula sino por como se dio", en relación a que el gobernador no recibió siquiera un llamado telefónico de Lavagna antes de hacer pública su decisión.

Esta noche se cierran las campañas con sendos actos en los que, tanto los candidatos del Frente Progresista como los del peronismo, intentarán evitar pronunciarse sobre las fórmulas que de alguna manera los afectan. Por un lado, Omar Perotti, quien nada opinó sobre el salto de su ahora ex jefe de bancada en el Senado de la Nación, y por otro Antonio Bonfatti que tampoco ha dicho nada.