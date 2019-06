Jaguares, con 12 variantes con respecto al equipo que viene de superar a Sharks (Sudáfrica), recibirá este viernes desde las 19.10 en cancha de Vélez a Sunwolves, de Japón, con la necesidad de vencer para culminar segundo en la tabla general del Super Rugby y asegurarse, como mínimo, dos instancias como local en la post temporada.



Notable campaña de Jaguares, que llega a este final de fase con el primer puesto asegurado en la Conferencia Sudafricana, con 10 triunfos y cinco reveses, y segundo en la tabla general sólo superado por Crusaders, de Nueva Zelanda.



Precisamente ese es el objetivo que tiene que asegurarse Jaguares con un triunfo ante Sunwolves, último con 12 unidades producto de dos triunfos y 13 derrotas, el segundo puesto que le daría la chance de jugar, en caso de triunfar en cuartos de final, una semifinal como local en Liniers.



Jaguares llegó a esta privilegiada situación gracias al elevado nivel de juego demostrado que lo llevó a ganar ocho de los pasados nueve compromisos, con gran nivel individual, una rotación que no repercute en la calidad de juego pese a los cambios ordenados por Gonzalo Quesada, y una tenaz superación táctica-técnica.



La franquicia argentina, base del seleccionado que participará del próximo mundial en Japón, prevalece actualmente en base a una gran defensa, con el tackle como bandera, un poderoso maul y backs que atraviesan una singular coyuntura.



Jaguares se ganó el respeto de las potentes franquicias australianas, sudafricanas y neozelandesas y, aunque los playoffs son muy duros, no es aventurado citar al equipo entre los candidatos a llegar a la definición.



Frente a los japoneses, Quesada sólo repetirá tres jugadores que estuvieron en el triunfo contra Sharks: Santiago Carreras y Sebastián Cancillere entre los backs y solo el santiagueño Juan Manuel Leguizamón en el pack. El entrenador respeta el compromiso ante los Sunwolves, pero también es consciente de que debe preservar a los jugadores referentes, con mayor trascendencia en el juego y en la cuota de temperamento, para los cuartos de final del viernes 21 de junio desde las 19 en Vélez.



La franquicia Sunwolves, que cuenta en su formación con apenas cuatro o cinco japoneses, se despedirá del Super Rugby el año próximo cuando el torneo organizado por la SANZAAR tenga 14 equipos y ya no jueguen divididos en conferencias.



En el historial jugaron en dos ocasiones y están 1 a 1. En 2016 ganó Sunwolves de local por 36-38 y en 2017 Jaguares venció, con bastante esfuerzo, 46-39 en Vélez.



JAGUARES: Tuculet; Cancelliere, Orlando, González Iglesias, Carreras; Miotti, Ezcurra; Bruni, Leguizamón, Lezana; Paulos, Petti; Pieretto, Montoya, Tetaz Chaparro. E: Gonzalo Quesada.

SUNWOLVES: Masirewa; van den Heever, Timu, Lafaele, Saumaki; Parker, Booth; Gunter, Matsuhashi, Hasegawa, Rowe, Abbott; O’Donnell, Vella, Mikami. E: Mark Hammett.



Estadio: Vélez Sarsfield. Arbitro: Federico Anselmi (Argentina). Hora: 19.10. TV: ESPN 2.