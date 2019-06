Aires de candombe, samba, chorinho, folklore, tango. También elementos del jazz y de la música clásica, en un cruce que suena más bien como un cauce, con mucho lugar para la improvisación. Por allí transcurren las composiciones de Lautaro Moreno, un jovencísimo pianista -tiene solo 21 años- que ha dado muestras de tener cierto lugar ganado en la escena local. Hoy a las 21 con su trío (que completan Edú Gabriel en bajo y Sasha Cuenca en batería y percusión) compartirá una fecha con otro trío, el de Daniel Maza, en el Club Cultural Matienzo (Pringles 1249).

Alumno de Hilda Herrera e integrante de su prestigioso Cimap, Moreno estudió también jazz y piano clásico, tocó guitarra, se interesó por el rock. “Lo que más me emociona es la música de este continente. Me gusta investigar sobre las tradiciones, ir a las fuentes de esos géneros”, advierte sobre el punto de partida. “También me gusta transcribir, sacar temas de Hilda o de músicos como Carlos Aguirre, Egberto Gismonti, Eduardo Mateo, mis referentes de distintas generaciones”, cuenta. De todas esas músicas hace versiones con su trío. Daniel Maza, con quien se cruzará en escena hoy, es otro de esos referentes: “Mi papá me llevaba mucho a verlo cuando era chico, se toca todo y conoce el candombe en profundidad. Tiene mucha música encima. Voy a estar tocando con mi ídolo”, sonríe el pianista.