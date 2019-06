Capturados por la cámara

Una cámara de seguridad ubicada en 3 de Febrero y Corrientes, donde el pasado 9 de julio tres jóvenes insultaron y agredieron al rabino Shlomo Tawil, logró captar a los presuntos autores del hecho. Desde la Fiscalía Regional indicaron que las tres personas fueron identificadas también por testigos presenciales. Con la difusión de las imágenes de los tres jóvenes sospechados de atacar a Tawil, agresión sin precedentes a un miembro de la comunidad judía en Rosario, desde Fiscalía solicitaron ayer la colaboración de todo aquel que pueda aportar datos para lograr identificarlos. La causa está siendo investigada por el fiscal Rodrigo Santana de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Cuando se denunció la agresión, el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas (Daia) de Rosario, Gabriel Dobkin, manifestó que no se había tratado de un robo y que los jóvenes fueron directamente a agredir al rabino Tawil. "Fue un ataque brutal, cobarde y antisemita", aseguró Dobkin, quien confiaba en conseguir imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, para avanzar con la investigación.

Ayer, desde Fiscalía confirmaron que los agresores fueron identificados como tales por testigos presenciales del hecho que realizaron reconocimiento de imagen de cámaras de seguridad en zona de ochava sur-oeste de 3 de Febrero esquina Corrientes, aportadas a la investigación, . En las mismas, señalaron, se puede observar una clara actitud presurosa de irse de la zona una vez cometido el hecho.

El ataque ocurrió alrededor de las 20 del pasado 9 de junio, cuando el rabino Tawil, director de Beit Jabad Rosario desde febrero de 1987, se dirigía a su domicilio en la zona de Corrientes y 3 de Febrero. "Nos llamaron por teléfono para avisarnos que se había producido una agresión, totalmente de tinte antisemita y violenta contra el rabino Shlomo Tawil, referente de uno de los templos de la comunidad. El venía caminando solo, iba para su domicilio y se da cuenta que tres personas jóvenes lo seguían y que lo empiezan a agredir verbalmente, con epítetos antisemitas que ni siquiera se pueden reproducir", relató Dobkin a Rosario/12.

"El rabino siguió caminando, y no contentos con los insultos comienzan una agresión física, fueron piñas, patadas y el rabino cayó al piso".

"El rabino siguió caminando, y no contentos con los insultos comienzan una agresión física, fueron piñas, patadas, el rabino cayó al piso, algo que en la ciudad no estamos acostumbrados. Por eso hablamos de una agresión brutal, violenta y cobarde, tres personas pegándole a una por su condición religiosa, sea judía, católica, musulmana. Gracias a dios había gente porque si pasa en otro horario donde no hay gente en la calle no sé cómo termina esto. Reaccionar con esto de cuajo y fuertemente es la única forma que tenemos para que no le vuelva a suceder a nadie", reflexionó el titular de la Daia Rosario.

Dobkin indicó ayer que las imágenes difundidas por la Fiscalía "van confirmando todo lo que decían los testigos, que eran tres personas, la edad. Esperamos que en los próximos días puedan surgir otros datos al margen de que ellos siguen investigando".

Desde Fiscalía pidieron ayer que cualquier dato que sirviese para identificar a las tres personas que se observan en las imágenes, hay que dirigirse al Centro de Justicia Penal, Sarmiento 2850, Unidad de Flagrancia en primer piso, comunicarse al 911 o contactar a Fiscalía por sus redes sociales: www.facebook.com/fiscaliareg.segunda o www.twitter.com/fiscaliareg2.