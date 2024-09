Mientras Javier Milei prepara el veto total a la Ley de Financiamiento universitario, las distintas expresiones gremiales que rodean a la comunidad educativa ya decidieron sus próximos pasos en el plan de lucha contra el ajuste del Ejecutivo nacional: el próximo 26 y 27 de septiembre irán al paro y el 2 de octubre movilizarán al Congreso de la Nación.



Ya hay fechas para el paro y la marcha universitaria



El secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Carlos De Feo, reveló que las bases demandaron "un plan de lucha contundente" por unanimidad y advirtió que las políticas de ahogo presupuestario contra las universidades responden a "un modelo de país".

"(Si querés) un país agroexportador que produce granos y materia prima de la minería, ¿para qué querés uno de los tres sistemas universitarios más grandes de América Latina, de prestigio mundial? ¿Un sistema de Ciencia y Técnica que era el primero de América Latina? No te es necesario", reflexionó De Feo en la 750.

La situación de las facultades es cada vez peor. Si bien la marcha de abril logró que el Ejecutivo liberara presupuesto para pagar servicios, todavía falta financiamiento para infraestructura, becas y salarios.



"El (trabajador) que menos (poder adquisitivo) perdió está en el 30%, pero hay mayores. Tenemos más del 60% de docentes y no docentes abajo de la línea de la pobreza. Tenés becas congeladas desde noviembre, son 20 mil pesos, no sirve para nada. La universidad con este Gobierno no tiene futuro", sentenció el referente gremial con Gustavo Campana.

Para De Feo, el próximo objetivo de La Libertad Avanza en materia de educación es el arancelamiento de las universidades. El titular de Conadu aseguró que el Gobierno no busca que las instituciones "cierren económicamente", sino que la universidad sea "pequeña, elitista, que vaya el que lo pueda pagar".

Por último, consideró que el movimiento universitario "debe unirse a un gran movimiento nacional" en el que confluyan expresiones que estuvieron presentes en otras manifestaciones grandes contra las políticas del Gobierno, como la del 24 de marzo por el Día de la Memoría, la Verdad y la Justicia y las que impulsó el movimiento de mujeres. Y concluyó: "Va a ser una marcha muy numerosa".