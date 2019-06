Se armó la discusión frente a las fotos de las chicas del palo en la muestra organizada por COAD y la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte por los 50 años del Rosariazo, llamada "Arde el interior. Tomar las calles para abrir el camino. Rosario, 1969". La directora de la Escuela, Cristina Viano, fue testigo del debate: algunos participantes de aquellos días aseguraban que la serie con las chicas en la barricada pertenecía a mayo, al primer Rosariazo surgido tras el asesinato de Adolfo Bello, en la galería Melipal, el 17 de mayo de 1969. Otros sostenían que había sido en septiembre, en el llamado segundo Rosariazo, del 16 y 17 de septiembre. Sobre esa segunda revuelta, el historiador Leónidas Noni Cerrutti describió que “en cada barricada reinaba la alegría, la solidaridad, se disfrutaba la pelea por la libertad, y la bronca antidictatorial florecía en las manifestaciones donde codo a codo luchaban peronistas, comunistas, socialistas, radicales, independientes”. Fue la misma Viano quien interpretó que con las fechas se da “una situación paradójica, la memoria social no puede distinguir mayo de septiembre”.

Charly López investiga desde hace más de una década sobre la gesta popular de 1969. Este año estrenó una nueva versión de su documental El Rosariazo, que enriqueció la primera, estrenada en 2009, en el 40° aniversario. López duda sobre la fecha, primero considera que es mayo, luego lo pone en duda, al ver que está la Montada en una ampliación de la foto. Entonces, ofrece una entrevista a Carlos Saldi que forma parte de su película. El fotógrafo dice allí: "Esta foto me encanta, por la facha de ella, porque justamente no iba a ir vestida de manifestante”, señalando la más famosa de la serie. “Me imagino que… porque era de día, que es en mayo”, agrega y repara un error. “Yo acá me equivoqué, porque yo a esta foto, que le había puesto una dirección, le había puesto no sé qué dirección y no, es Mendoza y Mitre. Eso lo hice en Francia, o sea… no recordaba”.

Rafael Ielpi fue el redactor de la revista Boom que anduvo con Saldi por las calles. "Me parece que son de septiembre. En los sucesos de mayo anduvimos juntos por la calle, en la jornada más jodida, corriendo. Él corría más que yo, porque era hiperkinético, yo iba anotando todo lo que podía. Y me parece que no fue en mayo, casi te diría que seguro”, recurre a su memoria.

En el libro compilado por Osvaldo Aguirre, Boom, la revista de Rosario, las fotos aparecen sin distinción de fecha, no todas fueron publicadas. En el Museo de la Memoria, en el Centro Documental Rubén Naranjo, esas fotos están datadas en septiembre.

En la edición de junio, la recordada por su tapa “La batalla de Rosario”, con un dibujo de Fontanarrosa, la foto de la chica del palo no fue publicada. Ielpi busca su archivo y puede verla en la edición de octubre, donde el despliegue fue menor: tres páginas. Sólo una foto, aquella que logra tomar justo a la chica corriendo, fue publicada, las otras dos pertenecen a la colección de Carlos Saldi del acervo del Museo de la Ciudad.