TEATRO

Bacacay

El Juez de Instrucción H presenta a la audiencia uno de sus casos más insospechados. Se dirige a visitar al señor X, pero se entera que X ha muerto la noche anterior. Decide quedarse en la casa de su difunto amigo, quien ha fallecido de muerte natural. No obstante, el Juez de Instrucción H está convencido, aunque sin pruebas a la vista, de que su familia se comporta como si lo hubiese asesinado. Siguiendo este criterio, no parará hasta lograr develar el enigma. Segunda temporada de esta premiada comedia negra basada en el irreverente y desfachatado libro de Witold Gombrowicz, con dramaturgia de Adrián Blanco y Mario Frías, y dirección de Blanco. Con Fito Yanelli, Mario Frías, Gabriela Ramos, Eva Matarazzo, Julieta Raponi y Ariel Haal.

Viernes a las 20.30, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034.

Entrada: $350.

La vida diseño

Basada en el clásico La vida es sueño, de Calderón de La Barca, la obra transcurre en una sociedad transformada por la innovación tecnológica y la comunicación. Su historia se desarrolla en un reino donde vive Segismundo, un cyborg andrógino y su padre Basilio, quien controla su vida y la de sus vasallos, los Clotaldos. El joven vive en una pecera hiperbárica transparente que le permite mantenerse con vida y al mismo tiempo lo imposibilita relacionarse físicamente con su entorno. Con una puesta fue diseñada en dos etapas, la primera en una sala teatral con características fabriles y una segunda etapa en espacios no convencionales que modifica elementos de la escena, la dirección y dramaturgia son de Martín Antuña y Cristián Athens. Con Licía Deca y Juan Pablo Sierra.

Sábado a las 20.30, en Sala de Máquinas, Lavalle 1145, subsuelo.

Entrada: $200.

MUSICA

Las lunas

Aunque tres años de espera entre disco y disco no sean pocos, cuando se trata de Estelares se ha convertido prácticamente en la espera habitual. Y resulta ser poca si se tiene en cuenta que su travesía por el desierto (la que realizaron entre el segundo y tercer disco, entre el under y la popularidad) los condenó a cinco años de silencio discográfico. Su nuevo trabajo, el octavo de una carrera que ya entró en su tercer década, desde su título hace referencia al paso del tiempo, a esas lunas que se van acumulando año tras año. Con producción de Germán Wiedemer –compinche de los últimos discos de Andrés Calamaro–, se trata de un álbum corto, apenas diez temas que recorren todas las temáticas y los sonidos habituales del grupo. Casi un álbum homenaje de sí mismos, la mayoría de las letras son firmadas por su cantante Manuel Moretti salvo el ya habitual tema del bajista Pablo Silvera ("Tu partida") y la aparición de Cuino Scornik como co-letrista en "Una guitarra". Otro clásico de la banda es el distintivo arte de tapa de Juan Soto, que firma sus discos desde Sistema nervioso central (2006).

Yes

Allá lejos y hace tiempo, el rosarino Carlos Vandera comenzó su carrera como parte de la banda Certamente Roma, pero desde hace ya tiempo que comparte sus días entre su trabajo como miembro estable de la banda de Fito Páz y una carrera solista que incluye labores de producción musical y de compositor para documentales. Pero son las canciones las que mejor recibe Vandera cuando llaman a su puerta, y su último disco reúne la cosecha de este último año, donde se viste sin prejuicios con ropas a medio camino entre Miranda y Prince. Con invitados como Alex Ubago, Julian Baglietto o Fito Páez, el álbum cierra con un cover de "Nothing Compares To You", el tema de Prince que hizo mundialmente famosa a Sinead O'Connor.

ONLINE

Holiday

La provocadora ópera prima de la realizadora danesa Isabella Eklöf debutó en la edición 2018 de Sundance, tuvo un paso fugaz por el Bafici y ahora puede disfrutarse en la plataforma Mubi. Un grupo de narcos de Estocolmo va a pasar unos días de vacaciones a una villa en la Riviera turca, mujeres, novias e hijos incluidos. Pero el de Eklöf –una de las guionistas de la recientemente estrenada Border: Sentí algo hermoso– no es un típico cuento de ascenso y caída de un gangster y nunca abandona el punto de vista de Sascha, la chica del violento jefe. Joven, bella y rubia como la miel, Sascha comienza a mostrar interés por un veraneante holandés, inicio de un juego de poder donde la protagonista lleva todas las de perder. Relato de posesiones y de machismos micro y macro, la película logra meterse bajo la piel del espectador a partir de un relato cuidadosamente construido. Si el tema central es el de la violencia de género, Eklöf evita las lecturas facilistas y logra tanto el impacto como la reflexión.

Misión imposible en continuado

Para celebrar el estreno de la última entrega, Repercusión, la plataforma Fox Play acaba de anunciar que ya pueden verse –de manera calma y pausada o siguiendo las reglas de la maratón– los seis largometrajes que integran la saga cinematográfica Misión imposible. No es poca cosa: se trata de una serie de películas que le sacan lustre al concepto de suspenso y acción y los responsable de dirigirlas forman parte de una lista de luminarias como Brian De Palma, John Woo, J. J. Abrams y Brad Bird. Desde luego, la figura central no es otra que Tom Cruise, quien a los 56 años parece ser dueño de la fórmula de la eterna juventud, además de confirmar su estatus de amo y señor de las escenas de riesgo.

CINE

La visita

Continúa exhibiéndose en el cine Gaumont el quinto largometraje del documentalista Jorge Leandro Colás (Parador Retiro, Los pibes), un delicado y potente acercamiento a un universo tan visible como desconocido para la mayoría. Micros cargados de pasajeros llegan en la madrugada a un pequeño pueblo de Olavarría y una extensa cola comienza a formarse. Sin cruzar ni una sola vez la puerta de acceso de la Unidad Penal n°2 de Sierra Chica, la película –que formó parte de la Competencia Argentina en el último Bafici– acompaña a un grupo de mujeres de diversas edades, la mayoría de ellas parejas de reclusos, durante los preparativos de una típica visita a la cárcel. Las historias personales de amor y dolor van construyendo un pequeño entramado de solidaridad y comprensión, única arma para combatir el desprecio y la burocracia imperante. Colás sabe cómo y dónde mirar y su película nunca se abandona a las trampas de la sociología barata, optando en cambio por una profunda empatía hacia los personajes.

Samuel Fuller en la Lugones

Hasta el martes 25 de junio la Sala Lugones, en el 10° piso del Teatro San Martín, estará exhibiendo diez largometrajes de Sam Fuller, el gran francotirador de los estudios de Hollywood. El ciclo incluye las obras maestras La ley del hampa (1961) y Delirio de pasiones (1963), además del film maldito Perro blanco (1982), autocensurado por la propia compañía productora. Hoy a las 14 y a las 21.30 podrá verse La casa del sol naciente (1955), un noir a todo color rodado en Japón en pantalla súper ancha, y el miércoles será el turno del extraño western Dragones de la violencia (1957), con una insuperable Barbara Stanwyck. Programación completa, días y horarios en www.complejoteatral.gob.ar

TV

Big Little Lies

El de las cinco de Monterrey fue uno de los regresos más esperados por los televidentes adictos a las series. Si bien la adaptación de la novela de Liane Moriarty estuvo planteada originalmente como una miniserie, el éxito de público empujo a los productores a pergeñar una segunda temporada, que acaba de debutar en la pantalla de HBO. Basados parcialmente en un libro aún no publicado de la propia Moriarty, los nuevos capítulos retoman la historia varios meses después del “accidente” del abusador Perry Wright, con el grupo de mujeres dispuesto a guardar el secreto de aquella noche contra viento y marea. Todo parece indicar que los caminos del culebrón –que ya estaban presentes en la S01– ocuparán ahora un lugar esencial en la trama, potenciado por relucientes pactos y la presencia de un nuevo personaje, la madre del difunto. Como si el reparto de figuras no fuera suficiente, Meryl Streep viene a sumarse a Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern y Shailene Woodley.

Domingos a las 22, por HBO.

Ted Bundy, monstruo serial

Además de ser el origen indirecto de al menos una docena de películas famosas de asesinos seriales, el monstruoso Ted Bundy de la vida real viene disfrutando de una gran cantidad de ficciones y documentales cinematográficas y televisivas. Esta miniserie producida por la señal Reelz, que ya puede versen en el canal exclusivo OnDirecTV, retrata a los largo de cuatro episodios la horrorosa vida y obra de Bundy, responsable en los años 70 de unos treinta asesinatos y ejecutado en la silla eléctrica en 1989.Mezclando material de archivo real con secuencias ficcionales, el actor Adam Long es el responsable de darle vida al carilindo criminal en las reconstrucciones.

Jueves a las 21, por OnDirecTV.